LA SPEZIA- Raccogliere doni da far avere ai bambini che vivono in famiglie con difficoltà economiche, così da permettere a tutti di avere un regalo da scartare il giorno di Natale. Ha riscosso un grande successo l’iniziativa ideata da Laura Porcile e Andrea Buondonno, membri del direttivo ‘La Piazza Comune’ e sposata anche dal gruppo Terziario Donne di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. In queste settimane, gli spezzini si sono infatti adoperati per acquistare dei giocattoli, confezionarli e destinarli alla raccolta che vede come destinatari i bambini delle famiglie fragili e in difficoltà. Oltre duecento i regalini che presto finiranno sotto gli alberi di natale dei bambini meno fortunati.

Domenica 13 dicembre, alle 15.30, nella Chiesa di Gaggiola, una parte dei regali sarà consegnata a Padre Ameglio Gianluigi che insieme ai frati di Gaggiola provvederà a distribuire i doni.All’iniziativa saranno presenti anche gli attori Matteo Taranto e Susanna Sturlese che, insieme a Babbo Natale, leggeranno le bellissime fiabe di Gianni Rodari e anche dell’autrice spezzina Ilana Moses.

Nella giornata di domenica 13 sarà anche possibile visitare il Presepio e la mostra missionaria.

Si ricorda inoltre che, chi volesse partecipare con il proprio contributo a questa iniziativa benefica potrà ancora farlo. Nonostante una prima parte dei doni sarà consegnata domenica ci sarà tempo fino al 20 dicembre per partecipare. I regali potranno essere consegnati presso il De Terminal, dalla banchina Revel, o in Confcommercio, nella sede di via Fontevivo.