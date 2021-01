SESTRIERE – Sestriere e le sue caratteristiche frazioni alpine, Borgata, Champlas du Col e Champlas Janvier, offrono molteplici opportunità per vivere emozioni ed esperienze uniche ed indimenticabili. Opportunità che da sempre completano l’offerta collegata allo sci alpino e che sono state potenziate a causa della chiusura di piste e impianti di risalita imposta dal governo.

Venite a scoprire la magia di una Sestriere immersa nella neve in questa seconda metà di gennaio e scegliete l’attività che più vi si addice, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. È infatti possibile trascorrere giornate di sport, natura e relax, sempre e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e del distanziamento sociale e compatibilmente con i vari DPCM che limitano gli spostamenti e la fruibilità dei servizi offerti.

Una vasta rete di percorsi per le ciaspole, accompagnati da Guide Alpine oppure in solitario, è a disposizione di chi ama passeggiare con le racchette ai piedi. Il Centro Sci di Fondo in zona Monterotta offre percorsi di libero accesso che attraversano un’area incontaminata di Sestriere: un autentico balcone sulle alpi con un panorama mozzafiato. Spazio anche allo sci alpinismo accompagnati dai maestri e guide qualificate. Se invece volete provare l’emozione di condurre una slitta trainata dai sibeiran husky il Centro “The Husky Experience” di Sestriere, nei pressi dell’area di imbarco della telecabina Fraiteve, rappresenta un’opportunità imperdibile.

Gli appassionati di pattinaggio hanno a disposizione la grande pista dello Stadio del Ghiaccio Nasi, in zona piazzale Kandahar, con possibilità di pattinare liberamente o con un istruttore qualificato. E poi ancora escursioni in motoslitta oppure con in sella a Fat ed Ebike con ruote chiodate da neve e ghiaccio.

E per rifocillarsi e recuperare energie, bar, ristoranti e pizzerie di Sestriere e frazioni, oltre agli esercizi commerciali legati alla ristorazione, sono aperti secondo le modalità previste dai vari decreti ricordando sempre di evitare tassativamente ogni forma di assembramento. Una condizione fondamentale per superare l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Info e numeri utili per fruire delle varie opportunità offerte da Sestriere a questo link.