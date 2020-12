SESTRIERE – Sono giorni importanti questi per Sestriere. La prima abbondante nevicata stagionale, dai 30 ai 50 centimetri di neve fresca, è un segnale importante arrivato da madre natura anche se la stagione sciistica resta al palo.

“Come già espresso in diverse occasioni e sedi – spiega il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – non condividiamo la scelta del Governo riguardo la chiusura imposta agli impianti sciistici. Tutte le stazioni e i comprensori alpini avevano già evidenziato, e documentato, come le piste da sci siano in grado di garantire la sicurezza e il distanziamento sociale necessario per superare questo difficile momento. Una decisione, quella del Governo, che mette in ginocchio l’economia locale e nazionale legata all’industria delle neve. Preso atto di tutto ciò il Comune di Sestriere sta potenziando altre opportunità outdoor di sport e tempo libero sul nostro territorio: dalle escursioni a piedi sulla neve, con le ciaslpole, ai cani da slitta, allo sci alpinismo, il pattinaggio, le motoslitte etc. In condivisione con il Consorzio Turistico Via Lattea, l’ufficio del Turismo e le varie associazioni che operano sul territorio, stiamo inoltre predisponendo opportunità per il tempo libero e lo svago nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. La montagna consente il distanziamento naturale grazie ai suoi grandi spazi, sarebbe stato ancor più semplice avendo a disposizione 400 km di piste. Detto ciò come stazione turistica cerchiamo di essere comunque propositivi nei confronti dei nostri residenti e dei proprietari delle seconde case che sicuramente arriveranno a Sestriere nelle giornate in cui il DPCM consentirà loro gli spostamenti. Meglio dare delle opportunità previste e controllate piuttosto che avere persone in giro senza meta alla ricerca di cosa fare. Allo stesso tempo restiamo fiduciosi nel poter tornare a proporre, tra queste attività, nuovamente anche lo sci alpino già dopo l’Epifania, sempre con numero massimo e gruppi ben organizzati per evitare ogni forma di assembramento”.