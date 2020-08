SESTA GODANO – A Sesta Godano, paese incontaminato dell’Alta Val di Vara, abbiamo scoperto l’Azienda agricola Valletti, nata nel 2007 dall’idea dei due giovani fratelli Fabio e Paolo, che hanno deciso di iniziare questa golosa e sana avventura investendo e curando i terreni di famiglia. Inizialmente la produzione di frutta (piccoli frutti, fragole, fichi ecc.) e di ortaggi era finalizzata al solo consumo fresco, ma nel 2011 hanno realizzato un laboratorio di trasformazione prodotti.

Ad oggi l’azienda conta 20000 mq adibiti a frutteto e fornisce frutta fresca durante il periodo estivo e prodotti trasformati a partire dai mesi estivi fino ad esaurimento scorte.

La prerogativa principale dell’azienda è quella di fornire prodotti di assoluta qualità, ottenuti e garantiti attraverso rigidi metodi di lavoro seguiti durante l’esecuzione delle ricette e grazie ad alcune semplicissime cose: frutta e ortaggi utilizzati sono coltivati direttamente in azienda con metodi naturali; la raccolta avviene manualmente e nel momento di migliore maturazione, la trasformazione dei prodotti viene fatta dopo pochissime ore dal momento della raccolta in campo.

La forza di questa produzione è quella di avere una filiera cortissima controllata interamente da Fabio e Paolo, con il supporto di un laboratorio di analisi,in tutte le sue fasi, dal campo alla tavola.

Le gustosissime confetture artigianali racchiudono tutto il sapore della migliore frutta maturata al sole e sono al 130%, ossia per ottenere 100 grammi di prodotto finito vengono utilizzati 130 grammi di frutta, zucchero di canna e succo di limone. Non contengono addensanti e conservanti. Un prodotto particolarmente adatto ai bambini, così come gli squisiti nettare di frutta, dissetanti e ricchi di tutte le proprietà organolettiche presenti nella frutta.

L’Azienda Valletti produce anche piccole quantità di sughi e raffinate specialità alimentari, sempre a base di prodotti biologici e a chilometro zero. Gli acquisti sono effettuabili online o, ancor meglio, direttamente in azienda, approfittando dell’occasione per godere della bellezza di queste valli rigeneranti dell’entroterra ligure.

Info: www.prodottivalletti.com