LA SPEZIA- Una raccolta di materiale didattico per i più piccoli, per supportare concretamente le famiglie in difficoltà in un momento di crisi dovuto all’emergenza Covid-19. È l’iniziativa che la Croce Rossa della Spezia organizza per sabato 26 settembre, dalle 9 alle 20, al centro commerciale Le Terrazze: i Volontari CRI raccoglieranno materiale didattico per i bambini meno fortunati assistiti dal centro della Croce Rossa di via Bologna. Tutto il materiale donato dai clienti, infatti, verrà distribuito nelle settimane successive alle famiglie indigenti, con figli in età scolare, che regolarmente si rivolgono alla Croce Rossa per chiedere un aiuto concreto. L’obiettivo della raccolta, in questo caso, è supportare concretamente i tanti bambini che hanno iniziato o stanno per iniziare il nuovo anno scolastico.

Sono necessari soprattutto quaderni, astucci, penne, matite, pennarelli e tutto il materiale didattico che viene normalmente utilizzato nelle scuole. Particolarmente utili gli zaini, anche usati: chi ne ha uno lasciato in disparte a prendere polvere può destinarlo a famiglie che non hanno la possibilità di acquistarlo per i propri figli. Un piccolo sforzo che permetterà a tanti bambini di ritornare con serenità tra i banchi di scuola.