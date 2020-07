SARZANA- Decidere di organizzare la terza edizione del Cocktail Fest durante questo folle 2020 è stata una scelta difficile. Perché veniamo da un periodo complicato, pieno di dubbi, di incertezze, di paura. E organizzare un Festival come questo comporta ben più problemi di quelli che appaiono dall’esterno.

Ma siamo pronti: la terza edizione del Cocktail Fest è finalmente alle porte. Il tour all’interno dei bar di Sarzana inizierà Venerdì 31 Luglio e terminerà Domenica 2 Agosto. In questo nuovo capitolo le novità non mancano. Purtroppo non sarà più presente il Pazza Idea, ma si sono aggiunti al nostro gruppo due locali di grande qualità, ovvero Bart Le Boom e Club One Eight. Saranno quindi 11 i bar partecipanti a questa edizione.

Visto che l’offerta dei bar è aumentata e ci sarà quindi un assaggio in più, il ticket per partecipare costerà 16€.

Il nostro obiettivo è quello di mostrare l’aspetto creativo e culturale del settore del Beverage sarzanese.

La manifestazione, proprio come nel caso delle prime due edizioni, si articolerà in un tour all’interno dei bar della città: sarà sufficiente recarsi allo stand Punto Zero in Piazza Luni (dalle ore 17 alle 24), acquistare il ticket dal valore di 16€, che corrisponde a 11 assaggi (3 cl ciascuno), e presentarsi in ognuno degli 11 bar aderenti all’iniziativa per ritirare il proprio assaggio, fino a completare la degustazione.

I bar partecipanti sono Pini, Lola, Le Boucanier, Le piccole delizie, Gemmi, Caffè del Teatro, Kulchure, Club One Eight, Bart Le Boom, Il principe, Gran caffè.

Ogni bevanda è un cocktail particolare, lontano dai soliti standard, uno diverso per ogni bar: ingredienti di prima qualità che formano bevande che vanno dal dolce allo speziato, dal molecolare al profumato, dalla semplice variante all’idea totalmente innovativa.

I cocktail di questa edizione incarnano lo spirito dell’estate: le creazioni sono state prodotte con l’idea di portare freschezza e una ventata di novità.

Un’altra importante novità è rappresentata da quello che sarà il fornitore ufficiale dell’evento, ovvero Prinz, un’azienda di Firenze che si è mostrata fin da subito molto attiva nel sostenerci e che crede molto in noi e nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso.

A sostenere Punto Zero è presente anche Michele Venturini, noto barmanager Sarzanese che, dopo molte esperienze nel nostro paese, è sbarcato a Londra dove si è fatto strada nel mondo della miscelazione, ricevendo onori e meriti nella metropoli britannica.

Proprio come l’edizione precedente, inseriremo dei Workshop con esperti del settore.

Nei prossimi giorni invece, renderemo noti sui nostri account social media e sul nostro sito www.cocktailfest.it gli 11 Cocktail di questa nuova edizione.

Programma Workshop Cocktail Fest 2020

Luigi Manzo

Sabato 1 agosto ore 18:30

Solo speach no assaggi

Curiosità e storie sui nuovi cocktail IBA

Il 2020 è l’anno della nuova codificazione IBA. Ne approfitteremo per presentarvi i nuovi, tra i più interessanti (e magari rinfrescanti). Ma non aspettatevi solo ricette, bensì anche strategie di marketing che orientano (inconsapevolmente) le scelte del pubblico, alcune svelate per la prima volta al grande pubblico.