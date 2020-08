Saraghina Eyewear è rispetto per il mare, l’amore per il sole e le belle giornate, l’allegria, la spiaggia, è il colore del cielo estivo, il sapore del sale, le notti interminabili. Saraghina è portare la Riviera Romagnola con sé tutti i mesi dell’anno. E’ saper prenderla leggera, vivere sempre ogni momento con il giusto spirito, essere semplicemente, autentici.

Gli occhiali Saraghina Eyewear sono uno stile di vita: leggeri come un bacio tra le cabine al mare, morbidi come un bombolone in spiaggia all’alba, colorati come una balera del liscio, rotondi come la vita in Romagna, la terra di Federico Fellini.

Restare fedeli a se stessi senza rinunciare ad essere sempre diversi. E’ questo il senso di “Eye Am” Saraghina.

La collezione è ricca di sfaccettature e interpretazioni, poiché l’identità di Saraghina si esprime proprio nella molteplicità stessa delle sue creazioni affinché ognuno di noi trovi l’immagine migliore di sé.

I Saraghina hanno lo stesso DNA della terra in cui sono nati e sono destinati a portare scompiglio nel mondo dell’eyewear. Il design inconfondibile e gli audaci abbinamenti cromatici tra montature e lenti, esprimono al meglio lo stile seducente e spensierato di Rimini. Occhiale bello, divertente e dal prezzo giusto.

PROGETTATO IN ITALIA

PRODOTTO IN ITALIA

LA SARAGHINA ORIGINALE

SI RICONOSCE

CERCA L’INCISIONE SULLA LENTE