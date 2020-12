LA SPEZIA- Voglio raccontare la mia testimonianza piena di commozione e gratitudine.

Nel mese di Agosto 2020 mi é stato prelevato ed esaminato un neo, risulato poi dall’esame istologico un Melanoma maligno. Travolto dal panico ho chiesto al mio medico Specialista se potessi usufruire delle cure mediche ospedaliere del Sant’Andrea e lui stesso mi ha indicato e messo nelle mani della Dottoressa Canini.

Parecchia gente ha provato a deviare questa mia scelta… dicendomi “a Spezia non sono bravi”, “lascia stare, vai in altre strutture ospedaliere.. Lì non sono attrezzati…” etc etc.

Nel frattempo ho avuto il primo colloquio con la Dottoressa Canini, che subito si é resa disponibile mostrandosi cordiale, semplificando ogni terminologia medica, spiegandomi passo passo ogni possibile step dell’intervento e i postumi, rassicurandomi su tutto. Passavano i giorni e vista l’attuale situazione covid tardava ad arrivare la mia convocazione pre operatoria, così mi sono ritrovato a scrivere una email alla Dottoressa che subito ha saputo darmi risposte e conferme… Cosí nella prima decade di Novembre sono stato ricoverato ed operato, e vi assicuro che la professionalità e l’umanità sono i fondamentali criteri di accoglienza del reparto di Chirurgia, la Dottoressa Canini è stata il mio conforto durante l’attesa pre-operatoria, la mia guida ed il sorriso cordiale, come a sopperire l’assenza degli affetti familiari.

In questo particolare periodo storico quando arrivi in ospedale, entri, resti e fai tutto da solo, ma io ho potuto sopperire alla mancanza degli affetti perché lì ho trovato, quella comprensione e quel calore di tutto un personale che hanno a cuore la salute psichica e fisica dei pazienti… Anche a La Spezia insieme alla cooperazione e collaborazione del San Bartolomeo di Sarzana ci si può operare ed essere assistiti nel migliore dei modi da un personale medico e paramedico di grande spessore.

Volevo pubblicamente ringraziare la Dottoressa Canini e tutta la sua equipe elogiando la loro professionalità e umanità.

Grazie di vero cuore

Tiziano Gasparini