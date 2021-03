LA SPEZIA- Grande soddisfazione da parte del comitato di San Michele Arcangelo di Pegazzano per questo straordinario risultato al di là di ogni aspettativa in termini numerici e di classifica generale; ad annunciarlo è il presidente del comitato Gino De Luca, che da 11 anni è in prima linea per il recupero di questo bene storico della nostra città. Nel censimento del 2016 la chiesa di San Michele Arcangelo, il cui parroco è don Luca Pescatori, ottenne 18.558 voti e si piazzò al 12° posto a livello nazionale; quest’anno con 25.412 voti si è piazzata addirittura all’8° posto a livello nazionale su 39.500 luoghi segnalati, sgominando di fatto siti più blasonati. I voti in più sono stati 6.854, tenendo presente che in più occasioni avevamo il divieto di raccogliere le firme con i nostri banchetti per le normative Covid. Non ci siamo mai scoraggiati di fronte ai fermi, anzi abbiamo messo in gioco la nostra fantasia per moltiplicare i nostri voti. Primi assoluti a livello provinciale e secondi in Liguria. Il nostro voto è stato raccolto dal basso, in mezzo alla gente, davanti alle chiese, davanti ai supermercati, nei centri commerciali, nei sindacati, nelle associazioni, nei luoghi di lavoro, nelle scuole. La chiesa di san Michele di Pegazzano è molto amata in tutta Italia e all’estero, per cui ci hanno votato sia online che con il cartaceo da tutto il mondo. (Stati Uniti, Uganda, America latina, India etc. ) L’auspicio è che con questo grossissimo risultato il Fai possa dare un contributo permettendo di completare la chiesa di san Michele.

Grande lavoro nelle scuole è stato realizzato con il proficuo e costante impegno dell’insegnante Susanna Varese che si è interfacciata con i Dirigenti scolastici e i docenti, proponendo un progetto didattico, mirato a sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto e alla valorizzazione dei beni storici, culturali e artistici presenti sul nostro territorio.

Presidi, insegnanti, personale scolastico, alunni e genitori hanno aderito e si sono mobilitati con entusiasmo, credendo fortemente nell’alto valore educativo del progetto.

La grande attenzione riposta nei confronti di questo prezioso bene ha permesso ai più giovani di instaurare un forte legame e di provare un senso di appartenenza alla propria città, vissuta come un luogo da amare e rispettare.

Quando la normativa covid lo consentirà, verranno proposte visite guidate per le scuole in modo da permettere la conoscenza diretta della chiesa, al momento attuata tramite foto, studio della sua storia, curiosità, approfondimento del restauro già realizzato.

