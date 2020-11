LA SPEZIA- Anche quest’anno il comitato “Salviamo San Michele Vecchio di Pegazzano” sta partecipando al censimento dei luoghi del cuore Fai, il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento, il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

A comunicare la lusinghiera posizione raggiunta, dopo l’ultimo aggiornamento, dalla chiesa di Pegazzano sono Luigi De Luca, Presidente da 11 anni del Comitato per il Restauro di san Michele Arcangelo e Susanna Varese, nota scrittrice che ha donato i diritti di autore per il restauro della chiesa attraverso un suo libro “Le Storie di topo Tobia” edito da Eracle edizioni.

Attualmente questo bene prezioso della nostra città è al quinto posto della classifica nazionale del censimento dei luoghi del cuore con 15.520 voti su 36.000 siti segnalati, nonostante tutti gli impedimenti e i divieti di raccolta firme a causa del Covid in Liguria e può aspirare a raggiungere le primissime posizioni. In tanti anni mai un sito spezzino ha raggiunto in corso d’opera una posizione così alta. ln occasione del Censimento Luoghi del cuore FAI del 2016 sono stati raccolti 18.558 voti e il risultato raggiunto ha permesso di restaurare i due altari laterali seicenteschi. Con l’attuale censimento FAI speriamo di poter completare il restauro. Sarebbe un traguardo importante per la nostra città. La chiesa è del 1348 e fa parte della storia locale. Per chi volesse firmare, si comunica che sarà presente un tavolo per la raccolta firme sabato 21 novembre dalle ore 16 e 30 e domenica 22 novembre dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 15 presso la chiesa di San Francesco a Fossitermi. Si può votare anche online, accedendo al sito Fai Luoghi del cuore con iscrizione gratuita oppure con accesso con account Facebook che è il metodo più semplice. Si clicca su “Vota con un clic”, ma attenzione che si deve completare il voto e ricevere conferma. Se non si fa questa operazione il voto è nullo.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-michele-arcangelo-di-pegazzano?ldc

Votate e diffondete, perché ogni voto è importante per sostenere un progetto così importante per la tutela di un bene culturale e artistico, così prezioso per la nostra città.

Grazie a tutti quelli che contribuiranno al risultato finale.

Luigi De Luca

Susanna Varese