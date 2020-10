LA SPEZIA- “Nella vicenda del cambio appalto della RSA Mazzini non vanno penalizzati e vanno tutelati gli 11 lavoratori di pulizie e centralino provenienti da Operosa” .

Così Luca Comiti, Filcams Cgil, Mirko Talamone, Fisascat Cisl e Marco Furletti, Uiltrasporti, che continuano: “Durante la trattativa, nonostante avessimo chiesto ed ottenuto da Asl rassicurazioni sui lavoratori Operosa, abbiamo appreso che KCS non aveva contezza di questi 11 lavoratori e del monte ore che cubavano. I lavoratori sono stati riassorbiti da KCS con una decurtazione di ore del 30% in media su un monte ore settimanale già part time, con relativa perdita di stipendio. Per la pulizia siamo passati da 24mila a 15mila ore. Vogliamo che KCS si faccia carico delle ore sottratte, specialmente per le pulizie, anche considerato il periodo di emergenza Covid in cui l’igiene dei locali e delle superfici è assolutamente fondamentale e non può essere oggetto di tagli. Ci auguriamo che Asl e Comune, investiti della mancata piena utilizzazione dei 40 posti letto della Rsa come da progetto, sblocchino rapidamente la vicenda con KCS per una rapida soluzione.”