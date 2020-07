LA SPEZIA- “Si tutelino tutti i lavoratori della RSA Mazzini, nessun posto di lavoro deve essere perduto” Così la segreteria Cgil della Spezia, che continua: “I 53 lavoratori provenienti da Operosa ed Elleuno devono passare in Kcs, la nuova aggiudicataria della gara. Al contempo vanno tutelati gli 84 lavoratori di Kcs, che da anni operano in condizione di difficoltà. Sono necessarie trasparenza, chiarezza nelle mansioni e nei carichi di lavoro, difesa dei diritti e delle condizioni di lavoro ed un coinvolgimento del Sindacato. Manca chiarezza anche sui lavori di ristrutturazione della struttura: è prevista la chiusura di metà degli spazi? Come saranno ricollocati lavoratori e pazienti? Chiediamo un incontro al più presto con l’azienda per chiarire tutti questi aspetti.”