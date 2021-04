Qualcosa si sta muovendo nuovamente nel turismo dell’Alto Adige: migliaia di aziende, di cui la maggior parte a conduzione familiare, si stanno preparando per l’imminente stagione estiva. Il momento in cui gli hotel, i ristoranti e i cafè potranno finalmente accogliere di nuovo i loro ospiti segnerà la ripartenza di una fetta essenziale dell’economia regionale. “Gran parte del valore aggiunto per la regione è legata direttamente ed indirettamente al settore del turismo”, afferma Booking Alto Adige, il portale di prenotazione online dell’Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV).

L’Alto Adige senza turismo? Molti altoatesini sicuramente non vogliono e non possono nemmeno immaginarlo, soprattutto dopo un anno intero dominato da una pandemia. Le implicazioni dovute al coronavirus hanno obbligato molti hotel e ristoranti a sospendere le loro attività quotidiane nella primavera dello scorso anno e, di nuovo, dall’autunno in poi. Oggi, invece, si muovono i primi passi verso una riapertura certa. “Da alcune settimane le strutture ricettive sono autorizzate ad ospitare nuovamente gli ospiti, tuttavia la maggior parte delle strutture riaprirà gradualmente: al momento sono nel pieno dei preparativi per accogliere al meglio i primi vacanzieri”, spiega Booking Alto Adige. Anche nella ristorazione la parola chiave è “gradualmente e in sicurezza”: “Da inizio settimana i ristoranti, le trattorie, i bar e i cafè possono accogliere gli ospiti sia all’interno sia all’esterno del locale, dopo molte settimane di restrizioni e chiusure imposte. Un grande passo verso la normalità questo, che fa tirare un sospiro di sollievo non solo all’industria ma anche alla regione intera”.

Economia e occupazione: il valore del turismo per l’Alto Adige

Il settore del turismo è di vitale importanza per l’Alto Adige, come si evince da alcuni dati elaborati da Booking Alto Adige: “In Alto Adige ci sono circa 10.000 strutture ricettive, le quali normalmente registrano più di 30 milioni di pernottamenti all’anno. Le aziende coinvolte nella ristorazione invece sono circa 3.400 e sono dislocate in tutto il territorio altoatesino. Insieme, il settore alberghiero e della ristorazione garantiscono l’occupazione di circa 33.000 collaboratori. Eppure, il valore aggiunto generato dal turismo va ben oltre: “I settori del commercio, dell’agricoltura, dell’artigianato, del tempo libero e dei servizi traggono profitto e un solido beneficio dalla presenza dei turisti”. Non solo: “Il turismo ravviva le città, i paesini e le valli. In questo modo le località si sviluppano ulteriormente e la popolazione locale può trovare impiego e avere delle entrate sicure”, conclude Booking Alto Adige.

Gli esperti delle vacanze in Alto Adige

Nato nel 2011, Booking Alto Adige è il portale di prenotazione online dell’Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV) in Alto Adige che si pone come alternativa ai colossi internazionali di prenotazione online. Booking Alto Adige vanta una profonda conoscenza dell’Alto Adige e delle sue peculiarità, nonché dei servizi offerti dalla destinazione turistica. A dimostrazione di ciò, Booking Alto Adige offre un’ampia selezione di strutture prenotabili sul sito e condivide storie, curiosità e consigli sulla regione Alto Adige nel suo blog “Booking Alto Adige Inside”.

Il portale di prenotazione online “bookingaltoadige.com” dell‘Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV) con sede a Bolzano è nato come alternativa locale ed indipendente ai portali internazionali di prenotazione online. Quando si parla di “Booking Alto Adige”, quindi, non si sta facendo riferimento ad una filiale dell’omonimo colosso olandese “Booking.com”, con il quale non esiste alcuna connessione. Tra i molti punti di forza che caratterizzano il portale “Booking Alto Adige” si contano la più totale trasparenza nelle provvigioni, nei costi e nelle commissioni, così come la conoscenza approfondita del territorio dell’Alto Adige e delle sue peculiarità. Tra gli offerenti si contano al momento più di 2.280 strutture dislocate in tutto l’Alto Adige, tra queste hotel, pensioni, appartamenti, baite, B&B e campeggi. Il punteggio medio di soddisfazione dato dagli utenti è attualmente di 9 su 10 (“Eccellente”).