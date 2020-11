LA SPEZIA – A partire da sabato 7 novembre riparte l’iniziativa “I Musei per i bambini” in una veste nuova da fruire direttamente da casa connettendosi con il proprio dispositivo.

Tutti i sabati di novembre e dicembre i Musei Civici della Spezia a turno propongono laboratori artistici sulle loro pagine Facebook. I bambini troveranno un video tutorial e la lista dell’occorrente per creare degli oggetti unici, pensati per collegare le collezioni museali alla stagione autunnale. Il sabato 19 dicembre tutti i Musei insieme offriranno laboratori natalizi esclusivi per decorare le case in occasione delle festività.

In questo modo i Musei si avvicinano alle famiglie, in un momento di grande difficoltà per tutti, per donare dei momenti sereni e divertenti da trascorrere insieme.

Basterà collegandosi alla pagina Facebook dei Musei per trovare le proposte nelle date indicate in programma.

Sabato 7 novembre, ore 16

Museo del Sigillo

@museodelsigillo

Il sigillo del Golem

Tra le leggende che circolano nei vicoli della vecchia Praga la più spaventosa è quella del Golem, il gigantesco servitore d’argilla di rabbi Loew. Ascoltate la sua storia e, insieme ai vostri famigliari, create il vostro Golem dandogli vita con il sigillo d’oro della Verità.

Sabato 14 novembre, ore 16

Museo del Castello

@MuseoCastelloSanGiorgio

Quella Mummia di Bastet

Bastet la dea gatto dell’antico Egitto, se fatta arrabbiare, si trasforma nella sanguinaria Sekmeth… plachiamo le ire della dea mummificando il suo corpo terreno.

Sabato 21 novembre, ore 16

Museo Etnografico

@museoetnosp

I Teatrini delle Storie, ore 16

Un laboratorio per creare il proprio Teatrino delle Marionette ispirandosi a quelli esposti in Museo, inventando storie, personaggi, ambientazioni.

28 novembre, ore 16

Museo Amedeo Lia

@museoamedeolia

Anche l’Arte fa i Capricci

Partendo dalle immagini di alcuni dipinti del Museo “Amedeo Lia” vi presentiamo un laboratorio-tutorial dedicato al tema del paesaggio, inteso sia come rappresentazione realistica dei luoghi sia come “capriccio”, quindi fantasiosa elaborazione di spazi ed edifici.

Sabato 7 dicembre, ore 16

Palazzina delle Arti

@LaSpeziaPalazzinadelleArti

Incisioni d’autunno

Un laboratorio durante il quale potrete creare una matrice incisa che riproduca elementi naturali tipici della stagione autunnale come la zucca o le castagne e i loro ricci, con cui realizzare piccoli esemplari a stampa per addobbare la vostra casa.

Sabato 12 dicembre, ore 16

CAMeC

@museo.camec

Meraviglie d’Inverno

Forme e colori delle opere esposte in mostra, ispireranno la realizzazione di manufatti creativi e stravaganti, che mescolando materiali naturali e artificiali evocheranno l’inverno.

Sabato 19 dicembre, ore 16

Museo del Sigillo

@museodelsigillo

La Bottega delle Impronte

Un laboratorio che ti accompagnerà nella bottega dove si producono impronte, tantissime e insolite! Potrai scegliere di sperimentare supporti e matrici, dal colore alla pasta modellabile, dagli elementi naturali ai timbri, dagli stencil agli stampi, per divertirti a scoprire il piacere di giocare con le impronte.

Museo del Castello

@MuseoCastelloSanGiorgio

Un Natale Preistorico

In esclusiva per voi la possibilità di realizzare decorazioni natalizie preistoriche. Potrete decorare il vostro albero di Natale con palline decorate con animali preistorici. Imparerete a forare le valve dei mitili come faceva l’uomo preistorico per realizzare originali sonagli da appendere all’albero.

Museo Etnografico

@museoetnosp

L’Albero del Baffardello

Un laboratorio per contaminare e intrecciare tradizioni: l’elfo del Natale e il baffardello, il dispettoso e astuto folletto della Lunigiana, si incontrano per creare un personaggio fantastico e misterioso da appendere sull’albero.

Museo Amedeo Lia

@museoamedeolia

Luci di Natale

Luci e Ombre, Giorno e Notte: il Natale sta per arrivare e alcune delle opere d’arte del Museo “Amedeo Lia” saranno per noi fonte di ispirazione per comprendere il significato simbolico della luce nell’arte, ma anche la sua funzione compositiva.

Palazzina delle Arti

@LaSpeziaPalazzinadelleArti

Acquerelli di Natale

Un laboratorio grazie al quale imparerete a conoscere i materiali e le tecniche dell’acquerello e ad utilizzarli per creare dei personalissimi bigliettini per i vostri auguri natalizi.

CAMeC

@museo.camec

Natale in Scatola

Un laboratorio in vista del Natale ispirato alla mostra BAU Contenitore di cultura contemporanea 2004-2020, per creare scatole d’artista che potranno essere utilizzate per contenere doni e pensieri felici.