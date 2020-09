LA SPEZIA- Con l’avvicinarsi dell’autunno riprendono i corsi di formazione organizzati da Confcommercio Imprese per l’Italia.

L’associazione di via Fontevivo è infatti da sempre impegnata a organizzare corsi in grado di rispondere all’esigenza di adeguarsi a una nuova realtà economica che continua a mutare: cambia il mercato, cambia l’approccio con la clientela, cambiano le strategie di vendita, cambiano le norme e le regole, cambiano le lingue e i modi. Cambia perciò il mondo che circonda l’impresa. E i corsi formativi, che si rivolgono agli imprenditori, al personale dipendente e a chi cerca lavoro, hanno come obiettivo proprio quello di permettere alle persone di sapersi confrontare con disinvoltura con la nuova realtà. Nei momenti di crisi del commercio è infatti più che mai necessario stimolare l’investimento nella formazione, la cui importanza è strategica al fine di soddisfare le nuove esigenze del mercato in termini di economia sociale e di gestione delle risorse umane.

L’offerta dell’associazione di via Fontevivo è davvero vasta e in continua evoluzione: vengono organizzati corsi che spaziano tra vari ambiti: barman, pizzaiolo, pasticceria, cucina, educazione alimentare, agenti di commercio, agenti immobiliari, acconciatori, barbershop, web marketing, e-commerce, vetrinisti, personal shopper e consulente di immagine, aromaterapia, contabilità, paghe e contributi, fotografia, droni, inglese, francese e amministratore condominale. Tra le novità introdotte di recente, i corsi per diventare istruttore di fitness, wedding planner e ricostruzione unghie.

La formazione è ritenuta fondamentale sia per chi un impiego già lo ha ma sente la necessità di aggiornarsi per rimanere al passo con i tempi, sia per chi voglia immettersi nel mondo del lavoro, in quanto tra gli obiettivi di Confcommercio c’è anche quello di favorire i contatti tra le aziende e chi cerca un’occupazione.

Si comunica inoltre che tutti i corsi vengono svolti nel rispetto delle normative anticovid. In aula verrà garantito il distanziamento sociale e saranno utilizzati i dispositivi di protezione individuali. L’aula sarà inoltre sempre sanificata al termine della lezione e prima della successiva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Silvia D’Elia al numero 0187 5985101 o alla mail: segreteria@confcommerciolaspezia.it