LERICI- L’aggressione all’ambiente non dà tregua, non va mai in ferie né si ammala, anzi, pare sempre più vigorosa ed in buona salute. Taluni ottimisti, quelli che vogliono vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, preconizzavano che il Covid ci avrebbe lasciato, almeno questo, “un mondo migliore” , in cui ci fosse più rispetto per l’ambiente e gli ecosistemi , posto che anche gli organismi internazionali ormai ripetono il mantra della tutela del pianeta, e quindi del territorio, limitrofo ai vari soggetti portatori di interesse.

Ma non sta andando in questo verso , tutt’altro.

Con la giustificazione della necessità economica si sta andando proprio nella direzione opposta, sordi a tutti i richiami ed alle proposte di coniugare in modo virtuoso l’ambiente e lo sviluppo.

Per chi si oppone a questa visione di cortissimo periodo l’impresa da affrontare appare sempre più difficile e faticosa.

Non si tratta solo di contrastare singoli progetti, ma una diversa visione del mondo che vede contrapposti l’interesse dei singoli nel breve periodo a quello della comunità anche per il futuro.

E qui il senso di affaticamento si accompagna ad una frustrazione ancora maggiore, aggravata dalla pochezza degli argomenti a sostegno degli interessi di bottega.

Illustri personaggi, da Salvatore Settis a Papa Francesco, da anni si spendono per la tutela del paesaggio e dell’ambiente in generale, ma rimangono purtroppo vox clamantis in deserto, inascoltati da chi ci amministra, che spesso usa a sproposito la parola “ambiente” per nascondere ipocritamente iniziative di tutt’altra natura.

Tiziana Cima, Legambiente Lerici