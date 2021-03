“Ricorsi al Tar No Biodegestore. A che punto siamo?” questo il titolo dell’iniziativa a cura del Comitato santostefanese “Vivere Bene La Macchia” che verrà trasmessa in diretta Facebook dalla pagina del gruppo pubblico (quindi visibile anche ai non iscritti) Liberamente a Sasteú lunedì 15 marzo alle ore 21.00.

Saranno ospiti della serata Marco Grondacci, giurista ambientale e consulente del comune di Santo Stefano Magra, Piera Sommovigo, avvocato del Comune di Santo Stefano Magra nella causa del biodigestore di Saliceti e Paola Sisti, sindaca del comune di Santo Stefano Magra.