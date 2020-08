Il 19 agosto 2000 a Montevideo, in Uruguay, morivache era nata a Roma il 25 luglio 1908 ed e’ stata una delle figure piu’ luminose dell’anarchia e della nonviolenza; studiosa di leggendaria acutezza e acribia, militante generosa e coraggiosa lungo l’intero arco della sua lunga combattiva vita, autrice di una vasta e profonda opera saggistica (storiografica, politologica, filosofica, memorialistica e di critica letteraria) ancora in grandissima parte da tradurre e pubblicare nel nostro paese.La ricordiamo come una delle nostre maestre piu’ grandi.

Una minima notizia su Luce Fabbri

Luce Fabbri, pensatrice e militante anarchica, educatrice profonda e generosa, e’ stata e resta un punto di riferimento per tutte le persone amiche della dignita’ umana e della nonviolenza. Nata il 25 luglio 1908, figlia di Luigi Fabbri (il grande militante e teorico libertario collaboratore di Errico Malatesta), dal 1929 in esilio dapprima a Parigi, poi a Bruxelles e via Anversa in America Latina, a Montevideo in Uruguay, ove da allora risiedera’ (ma ancora sovente molto viaggiando); la morte la coglie il 19 agosto 2000, operosa fino alla fine, sempre attiva, generosa, mite, accogliente; sempre lucida, sempre limpida, per sempre Luce. Dalla Wikipedia, edizione italiana, riprendiamo la parte biografica della voce a lei dedicata: “Luce Fabbri nasce a Roma il 25 luglio 1908, figlia di Bianca Sbriccoli e di Luigi Fabbri, insegnante e celebre teorico anarchico – libertario, nonche’ collaboratore di Errico Malatesta. Dall’eta’ di due anni e per i successivi quattro vive con i nonni, durante il periodo in cui il padre e’ esule in Svizzera in seguito alla Settimana Rossa. Nel 1926, a causa del consolidarsi del regime fascista, il padre lascia clandestinamente l’Italia per Parigi dove sara’ raggiunto dalla moglie nel 1927. Nello stesso anno il fratello minore Vero si trasferisce a Roma per lavoro. Per i successivi due anni Luce rimane dunque sola a Bologna, ospite in ambienti socialisti. In quel periodo e’ accolta in casa di Enrico Bassi, socialista turatiano e amico dei fratelli Ugo Guido e Rodolfo Mondolfo; e a Bassi medesimo Rodolfo Mondolfo affidera’ poi le proprie carte quando, nel 1939, sara’ costretto ad espatriare in Argentina per la legge razziale che gli impedira’ di occupare cariche pubbliche poiche’ ebreo. Nel 1928 Luce si laurea in Lettere presso l’Universita’ di Bologna con il massimo dei voti, discutendo una tesi su Reclus e la Comune di Parigi. Tra i professori della commissione era presente anche lo stesso Rodolfo Mondolfo, “che e’ stato quasi un secondo padre per me in quei due anni che ero rimasta sola”, che incontrera’ nuovamente anni dopo, anch’esso esule antifascista in Sud America. Dopo un breve soggiorno di venti giorni a Roma a meta’ novembre del 1928 parte avventurosamente per la Francia, per raggiungere i genitori a Parigi; lo fa aiutata dal ferroviere Giuseppe Peretti, di Bellinzona, che le fa passare la frontiera Svizzera registrandola sul passaporto come sua moglie. Dalla Francia si sposta presto in Belgio, a causa di un decreto di espulsione contro il padre emesso dal governo francese; e dopo breve tempo, nel 1930, emigra con i genitori a Montevideo in Uruguay, dove per un mese sono ospiti in casa del fiorentino Moscallegra, pseudonimo di Aratari. A Montevideo Luce fa i primi passi in quella che sara’ la sua professione, inizia infatti a dare lezioni private di italiano, latino e greco. In seguito vincera’ un concorso per l’insegnamento della storia nelle scuole secondarie, poi sara’ lettrice di italiano presso la Facolta’ di Lettere appena istituita e in seguito, nel ’49, otterra’ la docenza di Letteratura italiana, “per me l’insegnamento era parte del mio lavoro militante, l’ho sempre considerato come un momento del mio lavoro di anarchica”. Qui con la sua collaborazione il padre Luigi si dedica alla rivista “Studi Sociali”, curando inoltre la pagina in lingua italiana della rivista “La Protesta” e pubblicando anche, fino al settembre del 1930, alcuni articoli su altre riviste tra cui “La Pluma”. Il colpo di Stato militare di Uriburu del 1930 in Argentina ha come conseguenza un esodo di rifugiati politici argentini in Uruguay. In questo primo periodo a Montevideo Luce, poco piu’ che ventenne, frequenta le organizzazioni sindacali, collabora con il Comitato contro la dittatura in America, con un Gruppo anarchico femminile per il sostegno dei detenuti politici e con un Gruppo studentesco giovanile libertario. Con questo partecipa ad un congresso antimilitarista, indetto dai comunisti, contro la Guerra del Chaco. In questo congresso stringe amicizia con Simon Radowitzky da poco sbarcato a Montevideo dopo esser stato espulso dal suolo argentino. L’intensa attivita’ d’insegnamento non le impedisce di dedicarsi alla militanza e alla cura di “Studi Sociali” che pubblichera’ fino al 1946. Verso la seconda meta’ degli anni Sessanta, mentre in Uruguay si delinea un periodo di forte tensione interna, caratterizzata dalla lotta armata dei Tupamaros e dalla conseguente dura reazione della classe dirigente che avrebbe portato alla dittatura militare protrattasi dal 1974 al 1986, Luce dedica le proprie attivita’ alla militanza nel movimento locale, pur non trascurando contatti con gli ambienti italiani e internazionali. In particolare s’impegna in un movimento pedagogico per la riforma autonomistica della scuola secondaria; Luce vive questa sua attivita’ come parte integrante e del suo concreto impegno politico in senso libertario, un impegno che la vede critica nei confronti della scelta della lotta armata: “Conoscevo degli studenti che si erano arruolati nei Tupamaros, volevo loro bene e sapevo che erano la parte migliore della gioventu’ uruguayana e che si sarebbe bruciata in quell’esperienza. Secondo me si sbagliavano, pero’ e’ andata cosi'”. Una posizione la sua che riflette il clima di quel periodo, agitato dalle diverse posizioni prese nell’ambito del movimento nei confronti dei Tupamaros e della rivoluzione cubana. Fino al giorno della morte, avvenuta il 19 agosto del 2000, vive a Montevideo in via J.-J. Rousseau 3659, nella casa costruita dal suo compagno friulano, Ermacora Cressatti, muratore anarchico anch’egli esule dal fascismo”.

Opere di Luce Fabbri: per un primo avvio segnaliamo l’ampia e preziosa intervista a cura di Cristina Valenti: Luce Fabbri, vivendo la mia vita, apparsa su “A. rivista anarchica” dell’estate 1998 (disponibile anche nella rete telematica nel sito: www.arivista.org). Tra le sue opere in volume ed in opuscolo segnaliamo: a) scritti politici: Camisas negras, Ediciones Nervio, Buenos Aires 1935; (con lo pseudonimo Luz D. Alba), 19 de julio. Antologia de la revolucion espanola, Coleccion Esfuerzo, Montevideo 1937; (con Diego Abad de Santillan), Gli anarchici e la rivoluzione spagnola, Carlo Frigerio Editore, Lugano 1938; La liberta’ nelle crisi rivoluzionarie, Edizioni Studi Sociali, Montevideo 1947; El totalitarismo entre las dos guerras, Ediciones Union Socialista Libertaria, Buenos Aires 1948; L’anticomunismo, l’antimperialismo e la pace, Edizioni di Studi Sociali, Montevideo 1949; La strada, Edizioni Studi Sociali, Montevideo 1952; Sotto la minaccia totalitaria, Edizioni RL, Napoli 1955; Problemi d’oggi, Edizioni RL, Napoli 1958; La libertad entre la historia y la utopia, Ediciones Union Socialista Libertaria, Rosario 1962; El anarquismo: mas alla’ de la democracia, Editorial Reconstruir, Buenos Aires 1983; Luigi Fabbri. Storia d’un uomo libero, BFS, Pisa 1996; Una strada concreta verso l’utopia, Samizdat, Pescara 1998; La libertad entre la historia y la utopia. Tres ensayos y otros textos del siglo XX, Barcelona 1998; b) volumi di poesia: I canti dell’attesa, M. O. Bertani, Montevideo 1932; Propinqua Libertas, Bfs, Pisa 2005; c) scritti di storia e di critica letteraria: Influenza della letteratura italiana sulla cultura rioplatense (1810-1853), Ediciones Nuestro Tiempo, Montevideo 1966; L’influenza della letteratura italiana sulla cultura rioplatense (1853-1915), Editorial Lena & Cia. S. A., Montevideo 1967; La poesia de Leopardi, Instituto Italiano de Cultura, Montevideo 1971; Machiavelli escritor, Instituto Italiano de Cultura, Montevideo 1972; La Divina Comedia de Dante Alighieri, Universidad de la Republica, Montevideo 1994. Ad essi si aggiungono i saggi pubblicati nella “Revista de la Facultad de Humanidad y Ciencias” di Montevideo, e gli interventi e le interviste su molte pubblicazioni, e le notevoli traduzioni – con impegnati testi propri di introduzione e commento – (tra cui, in volume: di opere di Nettlau, di Malatesta, del padre Luigi Fabbri, e l’edizione bilingue commentata del Principe di Machiavelli).

Opere su Luce Fabbri: Margareth Rago, Tra la storia e la liberta’. Luce Fabbri e l’anarchismo contemporaneo, Zero in condotta, Milano 2008; cfr. anche l’utilissimo dossier “Ricordando Luce Fabbri”, in “A. rivista anarchica”, n. 266 dell’ottobre 2000, pp. 28-41 (disponibile anche nel sito: www.arivista.org).

*

Possa ogni persona essere come Luce Fabbri e’ stata

Possa l’umanita’ realizzare la societa’ giusta, libera, responsabile e solidale, misericorde e conviviale, pensata da Luce Fabbri.

Possa l’umanita’ realizzare la societa’ giusta, libera, responsabile e solidale, misericorde e conviviale, per cui Luce Fabbri lotto’ per l’intera sua vita.

Possa ogni persona essere come Luce Fabbri e’ stata.

Possa venire il tempo della pace e della comune liberazione, del mutuo riconoscimento e soccorso, della fratellanza e della sororita’, della responsabilita’ che difende e accudisce ogni vita, dell’universale condivisione del bene e dei beni.

Oppresse e oppressi di tutti i paesi, unitevi nella lotta per far cessare tutte le iniquita’ e le violenze, tutte le oppressioni e le sofferenze; unitevi nell’impegno per la salvezza dell’umanita’ e dell’intero mondo vivente.

La nonviolenza e’ in cammino. La nonviolenza e’ il cammino.

Nel ricordo di Luce Fabbri. Alla scuola di Luce Fabbri.

*

Una piccola aggiunta personale

E se una piccola aggiunta personale ci e’ concessa: chi scrive queste righe ricorda ora con indicibile struggimento un colloquio telefonico con Paolo Finzi appena ricevuta la notizia della scomparsa della grande pensatrice e militante anarchica e nonviolenta; in quel momento di cupo lutto insieme ricordammo Luce Fabbri con viva commozione, con viva gratitudine per la luminosa sua testimonianza, per l’esempio e i molti doni che all’umanita’ lasciava.

In Paolo Finzi le idee e la lotta di Luce Fabbri continuavano a vivere.

Un mese fa anche Paolo Finzi ci ha lasciato.

La riflessione e la lotta libertaria e nonviolenta per la vita, la dignita’ e i diritti di tutti gli esseri umani che fu di Luce Fabbri, che fu di Paolo Finzi, continuala tu che queste righe leggi.

Sii tu l’umanita’ come dovrebbe essere.

Opponiti tu a tutti i poteri oppressivi, a tutti gli abusi, a tutte le ingiustizie, a tutte le violenze, a tutte le menzogne.

Sii tu, lettrice, lettore, una delle persone giuste la cui esistenza salva il mondo.