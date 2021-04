Sono passati mesi dall’ultimo film che gli italiani hanno assaporato, comodi, sulle poltrone dei cinema. Un piacere fine e galante, che accompagna talvolta per ore tutti i 5 sensi, attraverso storie vere o di finzione che danno vita ad un cocktail di emozioni che vive di vita propria nella mente di ogni spettatore.

”I cinema finalmente torneranno ad essere la nostra amata fuga dalla realtà”!

Infatti tornare al cinema significa evadere dalla realtà , ogni singolo soggetto si allontana dalla routine e si immerge in un nuovo canale “emozionale”. Si va al cinema per sognare, per ridere, ma anche per provare la tensione generata dalla suspense e dallo spavento e perfino per piangere. La sala cinematografica è ideale per le lacrime, perché è buia, le persone sono rivolte verso le schermo e non possono parlare o guardarsi negli occhi; noi spettatori siamo in cerca di emozioni intense , belle o brutte che siano.. La sala cinematografica è anche il luogo dove spesso si sviluppa la nascita di un amore, dove anche la persona più timida nell’ambientazione buia di una sala trova il coraggio di dare libero sfogo alle sue emozioni sensoriali… il cinema è divertimento, passatempo, crescita, aggregazione , arte ! …

Non Tutto il Cinema solo il Meglio!!!

Programmi:

Cinema/Teatro Il Nuovo La Spezia

Lunedì 26 Aprile

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari (Candidato a 6 Premi Oscar)

Martedì 27 Aprile

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Mercoledì 28 Aprile

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Giovedì 29 Aprile

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Venerdì 30 Aprile

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Sabato 1 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Domenica 2 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 Minari

Lunedi 3 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 Nomadland ( Vincitore Festival di Venezia e candidato a 6 premi Oscar)

Martedì 4 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 Nomadland

Mercoledì 5 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 Nomadland

Cinema/Teatro Astoria Lerici

Venerdì 30 Aprile

Ore 16.00-18.15 Nomadland

Sabato 1 Maggio

Ore 16.00-18.15 Nomadland

Domenica 2 Maggio

Ore 16.00-18.15 Nomadland

Cinema/Teatro Garibaldi Carrara

Venerdì 30 Aprile

Ore 16.00 -18.15 Minari

Sabato 1 Maggio

Ore 16.00 -18.15 Minari

Domenica 2 Maggio

Ore 16.00 -18.15 Minari

Note

Minari: Una famiglia coreana decide di dare avvio al proprio sogno americano e aprire una fattoria. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA. Stile classico e cast straordinario per un racconto di formazione che è un inno al multiculturalismo americano. Alcuni critici hanno definito il film indie prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt dil primo capolavoro dell’anno.

Nomadland: Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 4 candidature e vinto 2 Golden Globes. Un cinema senza paura che racconta una nazione nel ritratto di un’anima in perpetuo movimento. Un film gentile e compassionevole che si interroga sull’anima stessa degli statunitensi, che fa aderire attori non professionisti alla storia di una donna non più giovane, allegra e intraprendente interpretata alla grande da Frances McDormand.

Il Nuovo -Astoria-Garibaldi con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, una veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione Registrami. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( Il Nuovo La Spezia o Astoria Lerici o Garibaldi Carrara) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay. Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! Www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it

Con MioCinema vogliamo accompagnare i suoi spettatori verso questa strana edizione dell’evento più prestigioso dell’industria cinematografica proponendo la rassegna “Un Oscar al Giorno”, una selezione di 11 titoli premiati nella categoria del miglior film straniero.

In occasione della Festa dei Lavoratori, dal 1° maggio saranno disponibili su MioCinema due importanti prime visioni firmate dal pluripremiato regista Ken Loach: “Flickering Flame” – Documentario diretto da Ken Loach “McLibel” – Documentario diretto da Ken Loach e Franny Armstrong Autentico, emozionante, lucidissimo. Da oltre 50 anni Ken Loach porta sul grande schermo la working class, raccontando le vite degli ultimi, dei dimenticati e dei più vulnerabili, storie di dignità e riscatto umano che entrano nel cuore per non uscirne mai più. La scelta costante di temi sociali e politici è il segno distintivo che lo ha reso uno dei registi più riconoscibili e amati in tutto il mondo, oltre ad essere uno dei cineasti europei più apprezzati dalla critica.

La seconda novità riguarda il prossimo film MioCinema Original: Listen. “Listen” è il film diretto da Ana Rocha de Sousa, vincitore del Leone del Futuro e del Premio Speciale della Giuria Orizzonti al Festival di Venezia.