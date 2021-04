A fronte dell’impegno preso con i nostri sostenitori i rappresentanti del Comitato “No rampe A15” di Albiano e “Due Fiumi“ di Ceparana hanno effettuato un sopralluogo, in data odierna, presso il cantiere delle rampe sulla A12. Hanno così potuto constatare con soddisfazione che sono iniziati i lavori per la costruzione della viabilità alternativa a quella attuale nel tratto compreso tra via Vecchia e d il deposito di Bartolini (vedi mappa allegata), attività propedeutica alla costruzione delle rampe. Possiamo dire che, per adesso, il Commissario straordinario ing Soccodato sta rispettando i tempi indicati. Finalmente siamo passati dalle troppe parole, 8 mesi persi, ai fatti – il commento dei comitati -. Per quanto ci concerne ,cercheremo di essere i puntuali testimoni del procedere dei lavori con un’opera di monitoraggio che si amplierà a tutto quello che attiene alla viabilità del nostro territorio , che sconta il dato di fatto di essere a cavallo di due regioni.

Comitato Viabilità Due Fiumi Albiano

Comitato no rampe A15 Ceparana