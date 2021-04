LA SPEZIA- Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinamento Quartieri del Levante – V.A.S. Onlus.

All’autorita Portuale – La Spezia

Al Ministero Della Transazione Ecologica-Roma

Al Sindaco Di La Spezia-Sp

Al Presidente Della Regione Liguria-Ge

Al Presidente Della Provincia -SP

Al Sindaco Di Santo Stefano Magra-Sp

E P.C Alla Stampa Cittadina Ed Ai Cittadini Dei Quartieri Del Levante

Nel P.R.P. del porto di La Spezia esiste un vincolo assai importante ed è quello portare prima possibile i container vuoti nel retroporto di Santo Stefano Magra. Tutto questo al fine di non lasciare che per giorni e giorni, rimangano in 5^fila di altezza, come succede da sempre, davanti ai quartieri del Levante in quanto si trovano a pochi metri di distanza dalle abitazioni del quartiere di Canaletto. Ci chiediamo “Cosa aspetta la nuova Autorità Portuale ad intervenire per far rispettare le regole?”.

I cittadini dei quartieri del levante, dopo il discutibile atteggiamento delle due precedenti presidenze di sistema del mar Ligure orientale, che mai hanno rispettato le regole sulle prescrizioni ambientali riguardanti l’attività portuale che opera a poche decine di metri dalle residenze dei cittadini , alte 7 piani e densamente popolate(circa 10.000 residenti) hanno sperato che la nuova presidenza avrebbe fatto in modo che le regole sulle prescrizioni degli impatti ambientali, acustici, ambientali, atmosferici e marini venissero finalmente rispettate.

Ma a tre mesi dal suo insediamento non si vedono fatti nuovi e concreti che vadano nella giusta direzione ma gli operatori portuali continuano ad essere quelli che impongono le regole anche se contrarie alle normative di legge e contro agli accordi a suo tempo stabiliti sulla funzione del retroporto vitale per evitare l’impatto di pile di container vuoti stoccati a poche decine di metri dalle abitazioni site in Viale San Bartolomeo.

Ed oggi ci troviamo ancora con pile di container vuoti in 5 fila, stoccati per giorni e giorni e con i clacson degli autotrasportatori che continuano a suonare andando ad aumentare l’inquinamento acustico.

E noi da cittadini continuiamo a protestare civilmente e richiediamo ancora una volta all’Autorità portuale di far rispettare le regole e lo chiediamo anche al nuovo ministero della transazione ecologica affinchè possa fare quello che fino ad oggi l’A.P non è riuscita a fare ovvero a riportare ad un rapporto di civiltà e di civile convivenza fra il lavoro e la salute pubblica.

Per Il Coordinamento Dei Quartieri Del Levante

Rita Casagrande

Per La V.A.S-Onlus

Franco Arbasetti