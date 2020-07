LA SPEZIA- Continua con grande partecipazione della comunità spezzina l’evento estivo “Cinema Drive-in” che, iniziato il 16 luglio con il pluripremiato A Star is Born, proseguirà fino al 15 agosto nel parcheggio del piano 2 del Centro Commerciale Le Terrazze.

Stasera è la volta del campione d’incassi Il Diavolo Veste Prada e, prima dell’inizio del film, come di consueto verranno proiettati sul maxischermo video istituzionali che i Comuni della Spezia e di Portovenere hanno realizzato per promuovere le bellezze del Golfo dei Poeti, oltre al video di supporto all’impresa di Ultra Triathlon dello spezzino Nicolas Locori.

Elemento di novità assoluta del Drive-In è, sicuramente, il servizio di food delivery organizzato dalle Terrazze: attraverso una web app i clienti ordinano la cena, scegliendo il menu tra i vari ristoranti dello shopping center, pagando direttamente dallo smartphone grazie al sistema click and pay. Gli spettatori possono così gustarsi comodamente la cena, consegnata alla propria auto dalle hostess sui pattini, vestite in tipico stile Drive-In americano. Il servizio, utilizzato da oltre il 50% degli spettatori nei primi 6 giorni di proiezione, si è rivelato un fattore di successo e un prezioso strumento di supporto alla vendita.

La comunità di riferimento del Centro Commerciale continua a partecipare con entusiasmo ad una iniziativa gratuita che coniuga intrattenimento e cultura nel rispetto dei decreti sull’assembramento e il distanziamento sociale.

La rassegna Cinema Drive-in a Le Terrazze continua con il seguente calendario:

Giovedì 30 luglio IL DIAVOLO VESTE PRADA

Venerdì 31 luglio JOKER

Sabato 1 agosto ALICE IN WONDERLAND

Giovedì 6 agosto INDEPENDENCE DAY

Venerdì 7 agosto IL MARCHESE DEL GRILLO (omaggio ad Alberto Sordi)

Sabato 8 agosto RIO

Giovedì 13 agosto BOULEVARD

Venerdì 14 agosto LOVE IS IN THE AIR

Sabato 15 agosto UN’ESTATE IN PROVENZA