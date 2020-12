LA SPEZIA – Entra nel vivo il progetto STePS – Scuola di Teatro Pisa-La Spezia, nato dalla partnership tra il Comune della Spezia e FAcT, il Festival internazionale di teatro accademico creato nel 2018 e organizzato a Pisa dagli allievi della Scuola Normale Superiore.

La prima drammaturgia originale prodotta dal Teatro Civico grazie alla partnership di Iren, sponsor dell’iniziativa, è un testo teatrale dedicato a Philip K. Dick, da mettere in scena nel corso del 2021. Il titolo è “Con lacrime elettriche” (testo di Francesco Morosi, Marcello Reggiani, Marco Signori, Silvia Speriani, regia di Alessandro Maggi). Per questa produzione sono previste due open call al fine di reperire le figure professionali necessarie alla messa in scena: la prima rivolta ad attori e attrici per un workshop guidato da un regista professionista, della durata di una settimana; la seconda aperta a costumisti, costumiste, scenografi e scenografe per il disegno e la realizzazione di scene e costumi.

Il workshop attoriale gratuito avrà la durata di una settimana e si svolgerà nel mese di febbraio 2021. E’ previsto un incontro quotidiano per sette giorni e con tempi di prove professionali per un gruppo di massimo sei partecipanti; il laboratorio sarà propedeutico alla selezione dell’attore e dell’attrice che lavoreranno all’allestimento dello spettacolo, con regolare contratto e compenso in base al C.c.n.l.

La selezione avverrà in base al curriculum e all’audizione.

Riguardo alla call per costumisti e scenografi, i prescelti lavoreranno di concerto con gli autori del testo, il regista e il regista assistente nell’ideazione e realizzazione di costumi (per un attore e un’attrice) e scene.

Le domande di partecipazione per entrambe le open call dovranno pervenire in via telematica entro e non oltre le ore 12 di lunedì 11 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

isc.laspeziacultura@legalmail.it

Le open call possono essere visualizzate e scaricate del Teatro Civico

(https://www.teatrocivico.it/ ) e di StePs (www.fact.sns.it/steps)

e-mail: fact@sns.it

Per informazioni:

Teatro Civico della Spezia

Piazza Mentana, 1 – 19121 La Spezia

tel. 0187 727 524-526-519

e- mail: teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it