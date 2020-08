L’estate non é ancora finita, ma per molti sono terminate le vacanze e la quotidianità riprende velocemente. Prolungare quella sensazione di benessere regalata dalle ferie estive é possibile in tanti modi, anche con un profumo. Le fragranze che sanno di mare evocano i sentori della salsedine, del vento e delle onde, ricreando attraverso l’olfatto l’atmosfera della vacanza, la spensieratezza delle giornate al mare e dell’estate. Ecco qui una selezione di profumi tra i più sensoriali, che sembrano aver imbottigliato l’estate e la brezza marina!

Reminiscence, REM

Definita da alcuni la più marina delle fragranze, é l’anagramma di mér, che, in francese, significa mare. È una fragranza che evoca il meraviglioso languore dell’Isola di St. Barthélémy e cattura i momenti in cui il sole irradia il paesaggio, quando il mare ed i fiori esotici esaltano il loro profumo delicato e la felicità raggiunge il suo apice.

PRO FVMVM ROMA ACQVA DI SALE

É il ricordo di una vacanza in Sardegna. Era l’estate del 1996, quando saltando dalla costa toscana, dopo Sei ore di navigazione, vedemmo di fronte a noi le meravigliose coste selvagge e selvatiche dell’Isola. In quel momento, oltre il sole caldo sulle nostre schiene, si apprezzava l’odore caldo e secco delle piante in riva al mare e l’odore del sale sulla nostra pelle.

SAILING DAY, MAISON MARGIELA

Dedicato a una giornata in barca a vela intorno alle coste di Paros in Grecia. Fragranza dai toni raffinati, acquatica e tonificante, Sailing Day fa parte della collezione Replica di Maison Margiela , una famiglia di profumi per uomo e donna creata per evocare le emozioni e i ricordi più cari.

Giorgio Armani, AIR DI GIOIA

L’aria per respirare. L’acqua per rinfrescarsi. Il sole per risplendere.

Tre essenze per riscoprire il legame con la natura e ritrovare la gioia di vivere. Grazie al profumo originale e a due nuove fragranze, la linea Gioia ti consente di godere appieno della bellezza e del fascino della natura. La potenza dell’acqua racchiusa nelle note di Acqua di Gioia incontra la luminosa allegria di Sun di Gioia e l’esilarante energia del profumo floreale Air di Gioia.

Lo scrigno olfattivo del nuovo profumo femminile contiene una melodia italiana di mandarino e neroli, un accordo floreale e salato di peonia, ylang ylang e fiori d’arancio e note di fondo boisé di Cashmeran e patchouli con un accento di muschio. La scia è dinamica ed euforica, libera ed esilarante come l’aria fresca e pura.

Tom Ford, NEROLI PORTOFINO

Vibrante, frizzante, moderno. Per Tom Ford, questa fragranza ricorda perfettamente la brezza marina, l’acqua chiara e la vegetazione della costa italiana. Versione moderna di un tema olfattivo ben noto, Neroli Portofino bilancia note luminose di agrumi e fiori con un sottofondo di ambra che accarezza i sensi, lasciando una scia frizzante ma sostenuta.