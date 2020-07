FORTE DEI MARMI- La rassegna L’altra Villa presenta A bocca coperta, (Rubbettino Editore), il libro scritto a quattro mani dal giornalista Alessandro Poggi, già inviato di Ballarò e il parlamentare di Fratelli d’Italia Maria Teresa Baldini.

L’appuntamento è per venerdì 17 luglio alle ore 21.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove gli autori ripercorreranno i giorni cruciali della pandemia Covid-19, raccontati nel libro in cinque capitoli: storie, storie, strane, storie strane ma vere, altre storie e storie tese, a cui si aggiunge un vocabolario della pandemia con annessa un’agenda degli accadimenti.

Un’opera nata dalla necessità di intervenire, essendo la Baldini anche un medico, oltre che un politico in un momento in cui le informazioni sulle mascherine erano poco chiare, se non fuorvianti.

Poggi è stato il primo giornalista, che è andato a Montecitorio per intervistare l’unico parlamentare con la mascherina chirurgica in aula. Dall’intervista ne è nato il libro.