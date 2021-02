LA SPEZIA- L’attuale pandemia di Covid-19, che sta modificando molti aspetti della nostra vita sociale, non è riuscita a fermare l’appuntamento di beneficenza organizzato ogni anno dal Family Banker Fabio Boggio di Banca Mediolanum, in collaborazione con Afrodite Onlus di La Spezia e Fondazione Mediolanum Onlus.

L’evento a sfondo sociale, finalizzato alla raccolta di fondi, si è svolto nella giornata di mercoledì 3 febbraio in veste digitale e con partecipanti “virtuali”, ma sempre attenti, sensibili e generosi: grazie alle loro donazioni, un gruppo di giovani diversamente abili della nostra provincia, individuati dalla Associazione Afrodite Onlus, potrà accedere al progetto “Agricoltura sociale“; l’iniziativa mira ad inserire dieci ragazzi con handicap psico-fisico e socialmente disadattati all’interno di alcune aziende agricole locali.

Tre i relatori che si sono alternati illustrando i vari aspetti del progetto:

Fabio Boggio, family banker dell’Agenzia di Banca Mediolanum di Viale Italia 399 a La Spezia, in qualità di organizzatore dell’evento, ha ricordato come questo nobile progetto sarà attuabile anche attraverso il generoso contributo economico di Fondazione Medioalnum Onlus che, come già avvenuto in passato per iniziative simili, raddoppierà l’importo delle donazioni raccolte tra i partecipanti-benefattori.

Il presidente dell’Associazione Afrodite, dott. Mauro Bornia, ha spiegato come le persone, attraverso l’agricoltura, soprattutto in questo periodo di isolamento forzato, possono sentirsi in qualche modo utili o “non di peso” alle famiglie, oltre che recuperare l’ autostima e raggiungere emancipazione sociale, dando un contributo fattivo alla comunità. I destinatari del progetto potranno infatti vedere concretamente il risultato del loro lavoro in termini di produzione agricola, all’intero di alcune Aziende facenti parte della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori).

È proprio il presidente della C.I.A. Liguria di Levante, Alessandro Ferrante, a riferire nel suo intervento che recenti esperienze hanno dimostrato l’efficacia dell’agricoltura sociale come strumento formativo ed educativo. Il tutto nella massima sicurezza e con rendicontazione degli effetti-benefici; infatti, in questo periodo di emergenza sanitaria, il poter svolgere tali attività nella natura ed all’aria aperta, ha sicuramente un valore aggiunto in termini di sicurezza e di riduzione dei rischi di contagio.

Al termine dell’esperienza non è escluso poi uno sbocco lavorativo per i partecipanti, sempre seguiti e monitorati dall’Associazione e dagli enti competenti (Servizi Sociali, Azienda Ospedaliera Territoriale).

Questo progetto si aggiunge ad una serie di lodevoli iniziative che da anni sono state realizzate grazie alla sinergia tra Fondazione Mediolanum Onlus, Afrodite Onlus e Fabio Boggio, secondo una formula che abbraccia i valori della solidarietà, della beneficenza, dell’inclusione e vuole dare ai soggetti meno fortunati nuove opportunità di crescita, sviluppo ed aggregazione. Ricordiamo tra i tanti la possibilità per gruppi di disabili di frequentare corsi di acquaticità accompagnati da subacquei esperti, di poter accedere ad alcuni sentieri montani mediante l’uso di una particolare sedia a rotelle ed ancora l’opportunità di praticare il gioco del basket in sedia a rotelle.