SARZANA- Il ciclo delle premiazioni on line dell’VIII edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana Poeti solo Poeti Poeti si chiuderà in bellezza alle 21.00 di Domenica 13 dicembre con un ospite d’onore: la Dott.ssa Ilaria Capua, la nota virologa che riceverà un premio per il suo libro “Il Dopo“. L’intervista della nota virologa, ormai ospite fissa dei principali talk show nazionali, sarà condotta dalla Presidente del premio Susanna Musetti e dai suoi principali collaboratori e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Poeti solo Poeti Poeti.

L’incontro con la Capua sarà il momento conclusivo di un lungo ciclo di dirette Facebook dove i vincitori delle varie sezioni hanno avuto la possibilità di dialogare direttamente con i giurati e, grazie alla voce di attori e attrici professioniste, di far recitare i propri lavori letterari.

L’adesione alle varie edizioni del premio sarzanese di autori provenienti da tutta Italia e dall’Estero, incrementata nel corso degli anni, ha permesso di realizzare un importante obiettivo: la scoperta e la conoscenza di scrittori e poeti di valore, che hanno avuto l’opportunità di ampliare la cerchia dei loro lettori ed anche di emergere nel contesto letterario.

Obiettivo dell’Associazione è stato negli anni anche far conoscere la Liguria e il territorio Sarzanese. È stato un piacere per la Presidente Susanna Musetti accogliere, seppur virtualmente, i vincitori, nella speranza che ritornino tempi più propizi e far rivivere la cultura direttamente in loco. L’associazione non si è mai fermata nemmeno nei periodi di restrizioni, da maggio ha intervistato on line 150 autori con appuntamenti cadenzali di tre volte a settimana.

I premiati delle sezioni a tema di queste serate conclusive saranno:

Premio Speciale alla memoria della giornalista Ilaria Alpi Giovanna Tatò

Premio del Vicepresidente Antonella Polenta:

Sezione Opere di arte fotografica, grafica, vignettistica

1° Classificato Osvaldo Crotti, 2° Classificato Massimo Striglia

Sezione Libro di poesia edita o inedita a tema: 1° Classificato Roberto Mosi, 2° Classificato Miserda Reci

Sezione Silloge:1° Classificato Flavio Provini 2° Classificato Stefano Peressini 3° Classificato ex aequo Luciano Manfredi 3° Classificato ex aequo Patrizia Marzillo

Sezione Racconto edito: 1° Classificato Giuseppe Rudisi 2° Classificato Mariarosa Savoldi

Sezione Saggistica: 1° Classificato Fabio Federici

Premio Libro edito: 3° Classificata ex aequo Antonella Gramigna 3° Classificato ex aequo Giada Scandola

Susanna Musetti, in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti ringrazia la Presidente di Giuria Marisa, Vigo, il Vicepresidente Giuseppe Di Liddo e Paolo Annale, Massimo Capirossi, Paolo Lazzini, Valeria Maione, Giorgia Minchella, Laura Paganini, Chiara Paita, Clementina Petillo, Gabriella Picerno, Franco Pulzone, Marco Raiti, Gianluca Rizzo, Clara Russo, Viviana Sgorbini, Fabrizio Staffoni, Susanna Sturlese, Daniela Tresconi, Marta Vincenzi, Elisabetta Violani

