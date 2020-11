LERICI- Vincendo tutte le difficoltà che una pandemia può generare, martedì 3 novembre 2020 il Premio LericiPea “alla Carriera” verrà consegnato a Ol’ga Aleksandrovna Sedakova, che è considerata la più grande poetessa russa contemporanea, erede della tradizione dei grandi poeti russi del ’900 nonché profonda conoscitrice della nostra cultura letteraria come traduttrice e “dantista”.

Inevitabile che la premiazione non si svolga dal vivo, ma in “diretta streaming”; purtroppo, per i noti motivi, si è dovuto rinunciare a tenere la cerimonia nella splendida location di Villa Marigola a Lerici, ospiti della Fondazione Carispezia, come avvenuto nelle riuscitissime edizioni degli anni scorsi. L’evento registrato sarà comunque visibile integralmente sulla pagina facebook “Premio LericiPea” e sul sito del Premio (www.lericipea.com). Questa imperdibile opportunità consente di vedere e ascoltare via web la poetessa che si collegherà in video dall’Ambasciata Italiana a Mosca insieme alla Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Daniela Rizzi. La poetessa dialogherà con il prof. Adalberto Mainardi, suo traduttore e russista e con il prof. Stefano Verdino per la Giuria del premio LericiPea Golfo dei Poeti.

Dunque, dopo la recente assegnazione del Premio Nobel alla poetessa statunitense Louise Glùck, ( qui l’articolo )un’altra donna, che ha dedicato la sua vita alla poesia, riceverà dalla Giuria del Lerici Pea il suo più importante riconoscimento: “…non solo perché oggi è una delle voci più alte e particolari della Poesia contemporanea, profonda conoscitrice della nostra cultura letteraria e “dantista”(un omaggio anticipato per i 700 anni dalla morte di Dante nel 2021), ma anche perché la sua poesia, la sua persona, è portatrice di speranza, di coraggio e crediamo anche “di ispirazione” per i più giovani,,,”.

Durante la premiazione ci sarà modo di conoscere in prima persona questa splendida donna approfondendone il percorso di vita, il pensiero e soprattutto i suoi versi che lei leggerà direttamente nella sua lingua mentre il prof. Adalberto Mainardi lo farà nella traduzione italiana.

Nelle note biografiche diffuse dagli organizzatori del Premio Lerici Pea si apprende che Ol’ga Aleksandrovna Sedakova …ha cominciato a recitare poesie senza “saper leggere e scrivere”, nella prima infanzia per poi divenire poeta, verso i 17 anni, in “clandestinità”, poiché i suoi versi non erano graditi al regime comunista, in quanto giudicati troppo “spirituali”. Lei stessa racconta che le sue poesie iniziarono a circolare in segreto e grazie suoi lettori, poiché messi “al bando”. A vent’anni venne rinchiusa per 5 mesi in uno ospedale psichiatrico, giudicata “malata di mente”; “…era un nuovo tipo di censura: era un sistema molto pratico, venivi fatto sparire senza che nessuno sapesse nulla, l’unica possibilità era tentare di scappare con l’aiuto di qualche amico dall’esterno. Mi dicevano che una persona normale non poteva credere in Dio. Io ero credente e quindi considerata «malata»…”. Quando aveva una trentina d’anni, ai tempi di Andropov, fu arrestata dal Kgb e interrogata: volevano sapere come un suo libro, nel 1986, avesse potuto essere pubblicato in Francia, a Parigi. La verità è che la Sedakova non lo sapeva davvero, la forza delle sue parole in poesia “circolava”, senza che lei stessa ne fosse promotrice. “Fino al crollo dell’Unione Sovietica non potei vedere pubblicate le mie poesie. Invece continuavo a essere tradotta in Europa, in Francia e in Inghilterra in particolare. Come poeti «non ufficiali» eravamo comunque condannati; vivevamo come clochard, senza la possibilità di ottenere un lavoro. Io sopravvivevo cercando di fare traduzioni. Soltanto ai tempi di Gorbachev sono stata invitata a tenere delle lezioni all’Università di Mosca. Era una vita molto dura, ma felice; avevamo la consapevolezza di fare qualcosa di importante… e di seguire la vera ispirazione.”

Come è tradizione del Lerici Pea la cerimonia si fregerà di interventi e presenze autorevoli: l’Ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, quello russo in Italia, Sergej Razov, il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti , la Dott.ssa Lucilla Del Santo, event manager del Premio nonché il Cav. Massimo Perotti a nome dei Cantieri San Lorenzo che, oltre ad ospitare l’evento nella propria sala multimediale, è da anni un prezioso Partner del Premio stesso.

Ma il momento clou della cerimonia, oltre all’intervento della premiata, saranno la lettura delle motivazioni della Giuria che hanno scelto per questa 66° edizione proprio Ol’ga Aleksandrovna Sedakova e gli interventi del Prof. Stefano Verdino che disquisirà sul rapporto tra la Sedakova e Dante nel 900 e quello del Prof. Adalberto Mainardi che indagherà su “lo stupore e speranza, Olga Sedekova teologa”.

Per chi volesse leggere i versi della poetessa premiata è vivamente consigliata la lettura del libro “Solo nel fuoco si semina il fuoco”, (edizioni Qiqajon – Comunità di Bose).

Giuseppe Rudisi