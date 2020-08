BRUGNATO- A Brugnato 5Terre Outlet Village è tutto pronto per la serata conclusiva delle Jazz Nights, la rassegna musicale dedicata alle atmosfere magiche del jazz e dello swing.

Sabato 29 agosto, a partire dalle 21, protagonisti dell’ultimo appuntamento all’insegna della musica dal vivo saranno i Possible Horns & Jazz4tet, ensemble composta da Leonardo Corradi, Matteo Cidale, Lorenzo Cimino e, come special guest, Mattia Cigalini, uno dei più affermati saxofonisti italiani del panorama jazz contemporaneo.

Anche in occasione della serata di chiusura delle Jazz Nights, l’Outlet Village resterà aperto fino alle 23, trasformandosi in un luogo di incontro e shopping, dove poter passare in tutta sicurezza serate di relax e intrattenimento, perfetto per prolungare il rientro dal mare e riscoprire il piacere della musica dal vivo.

Per assistere al concerto, a ingresso gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area del concerto. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.