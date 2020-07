FIVIZZANO- Le cave si aprono all’arte.

Si arricchisce l’estate fivizzanese con un nuovo evento fuori programma promosso dal Comune di Fivizzano in sinergia con le Cave Cattani di Equi Terme.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di Officine T.O.K. e del Lunigiana International Music Festival con il sostegno e la cura logistica dei responsabili della cava.

«Fin dall’inizio dell’insediamento della nuova amministrazione tra gli obiettivi c’era la necessità di attivare una collaborazione con le cave del territorio, per riuscire ad espandere e promuovere le nostre peculiarità paesaggistiche» racconta il sindaco del Comune di Fivizzano, Gianluigi Giannetti «per noi è fondamentale promuovere il territorio investendo in cultura e turismo, e siamo soddisfatti di poter lanciare questo evento fuori programma dal carattere unico e innovativo per il nostro Comune».

«Siamo veramente felici» continua l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Fivizzano, Francesca Nobili «di poter beneficiare delle suggestioni e delle atmosfere di questo spazio, finalmente dotato di tutti i requisiti tecnici e allestitivi funzionali ad un suo utilizzo artistico e culturale. La disponibilità dei proprietari unita al lodevole impegno dei responsabili della cava rappresentano il miglior auspicio per la realizzazione di future manifestazioni.»

Lo spettacolo che inaugurerà questo nuovo percorso è una produzione Officine T.O.K. dal titolo Polvere di Stelle, titolo ispirato al brano jazz Stardust di Hoagland Howard “Hoagy” Carmichael portato al successo da Ella Fritzgerald.

Polvere di stelle è uno spettacolo che combinerà narrazione, musica e new media.

Un percorso narrativo che toccherà le tappe fondamentali del cinema attraverso piccoli portraits che creeranno lo star field di questo spettacolo.

In scena Elisabetta Dini, attrice e autrice dello spettacolo, e Chantal Balestri, pianista di livello internazionale. La regia multimediale è invece affidata ad Ines Cattabriga, che utilizzerà il marmo come superficie di proiezione.

Polvere di stelle è un inno all’arte e al cielo.

«Ogni stella, vogliamo credere, rappresenta un’anima che ha scelto di abitare un altro spazio.» spiegano Ines Cattabriga ed Elisabetta Dini «Uno spettacolo che unisce poesia e visionarietà. Quando guardiamo il cielo, guardiamo il nostro passato. Guardare al passato è oggi giorno ancora più importante per comprendere la forza che ci deve guidare verso il nostro futuro. Siamo veramente entusiaste che Chantal Balestri abbia accettato di fare questo percorso con noi. Chantal e Andrea Rossi sono il motore e creatori del Lunigiana International Music Festival e creare una sinergia tra noi ci aiuta a ipotizzare immaginari culturali futuribili»

L’evento si terrà in data 9 agosto 2020 alle ore 21.15 presso la Cava Cattani di Equi Terme.

I posti sono limitati in rispetto delle normative COVID. È necessaria la prenotazione anche per garantire il trasporto delle persone.

Pr info e prenotazioni: Officine T.O.K. – cell. 3405371090 – email: info@officinetok.it – fb: @officinetok