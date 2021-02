BIELMONTE (BL)- Domenica 14 febbraio 2021 Bielmonte (BL) ospita la selezione zonale del 39° Pinocchio Sugli Sci, prestigioso evento sciistico per ragazzi tra i 5 più importanti al mondo, organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia.

Dopo la brusca interruzione della passata edizione a causa del Covid-19 e il conseguente stop alle competizioni, lo sci giovanile firmato Pinocchio è tornato a brillare sulle più prestigiose piste da sci d’Italia: l’edizione 2021 è partita a inizio febbraio e proseguirà fino a fine marzo 2021, con oltre 20 selezioni zonali, il tour sulla neve del Villaggio di Pinocchio e sette giorni di Finali Nazionali ed Internazionali all’Abetone.

Domenica 14 febbraio i giovani sciatori delle province di Alessandria, Biella e Vercelli delle categorie maschili e femminili U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1, U12/Cuccioli 2, U14/Ragazzi e U16/Allievi si daranno battaglia con una prova di slalom gigante sulla pista Moncerchio. Organizzazione a cura dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna in collaborazione con Icemont sas (per info: scioasi@gmail.com). I vincitori della selezione accederanno direttamente alle Finali Nazionali, in programma dal 27 al 30 marzo 2021 all’Abetone (PT) sulla Montagna Pistoiese.

Ad animare la selezione prima e dopo le gare ci sarà il Villaggio Itinerante di Pinocchio. Presso l’oasi invernale gli atleti potranno rifocillarsi prima e dopo le gare in totale sicurezza grazie al protocollo anti-covid messo a punto dall’organizzazione.

A supportare l’edizione 2020 di Pinocchio Sugli Sci ci sono il main sponsor Enel, i top sponsor Glysolid, Calvé e Cucciolone, i premium sponsor Gruppo Rossignol (presente con i brand Rossignol, Lange e Dynastar), San Benedetto Aquavitamin, Intesa San Paolo e Podhio e i technical partner DJI Fowa, Nencini Sport e Liski.

Per tutte le info e il calendario aggiornato visitare il sito www.pinocchiosci.com.