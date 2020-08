LA SPEZIA- Mercoledì 12 agosto, ore 21:30 in Piazza Europa andrà in scena lo spettacolo “Ma tu sei felice?” con Claudio Bisio e Gigio Alberti, una lettura del libro di Federico Baccomo.

Ingresso: 27 euro + prevendita

La prenotazione dei posti é obbligatoria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Per effettuare la prenotazione è necessario recarsi al Botteghino e ritirare i biglietti, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo.

Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00 .

Il giorno dello spettacolo il Botteghino sarà aperto in Piazza Europa a partire dalle 18

Info: tel. 0187 727 521 – info@teatrocivico.it