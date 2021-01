PESARO – La 57a edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, diretta da Pedro Armocida, si svolgerà a Pesaro dal 19 al 26 giugno 2021. Oltre al Concorso internazionale che si è aperto a tutti i ‘generi’ cinematografici e a qualsiasi formato, la prossima edizione vedrà l’organizzazione di un importante Evento Speciale sul cinema italiano dedicato a Liliana Cavani (Carpi, 12 gennaio 1933), cineasta fondamentale nella storia non solo del nostro cinema, nonché una delle pioniere come regista donna, che proprio domani compirà gli anni. L’evento speciale, realizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, prevede la retrospettiva dei suoi film, una tavola rotonda finale alla sua presenza e la pubblicazione di una monografia, edita nella collana Nuovocinema di Marsilio, a cura di Pedro Armocida e Cristiana Paternò. L’omaggio è il primo della Mostra dedicato a una regista.

Anche quest’anno la ricerca del ‘nuovo’ cinema si aprirà a tutti i formati e a tutti i registi, senza barriere d’età, di durata, di ‘genere’. L’idea è quella di mappare e selezionare il flusso di immagini globali con l’attenzione alle nuove e più innovative forme di linguaggio.

Bando: www.pesarofilmfest.it

(Fonte: Cinecittà News)