SANTO STEFANO MAGRA- Mancano pochi giorni alla prima edizione di Percorsi, uno degli eventi che si preannuncia tra i più interessanti dell’estate spezzina.

Teatro di questa rassegna che intende far riflettere su possibili “piste” interpretative per leggere la contemporaneità, sarà Santo Stefano di Magra, la cui storia è scandita dall’essere luogo di transito e di scambio, collocandosi alla confluenza di due fiumi, il Magra e il Vara, e rappresentando un importante crocevia viario e commerciale, oltre, già dal Medioevo, una tappa della Via Francigena. Un luogo ideale, quindi, per accogliere un festival che suggerisce possibili strade e… percorsi.

«Mi auguro sia la prima edizione di una lunga serie – ha dichiarato la sindaca Paola Sisti – Percorsi propone momenti di distensione ma anche di riflessione ad accesso libero e gratuito, basterà solo prenotarsi per risapute ragioni anti-Covid. Si tratta di un format pensato già prima dell’emergenza sanitaria e che adesso ha preso una piega un po’ diversa, di ancor maggior approfondimento.»



Percorsi è organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con AD Eventi, si avvale del contributo di Svar Srl, da anni tra i maggior sostenitori degli eventi culturali santostefanesi, e della consulenza di Emanuela Mazzi.

Dal 27 al 30 agosto per 4 serate consecutive, ad alternarsi sul palco di Piazza della Pace a Santo Stefano di Magra saranno 5 ospiti noti al grande pubblico che per l’occasione quest’anno sono chiamati a confrontarsi sul tema delle “Parole”, declinate nelle loro varie materie di competenza (ogni anno Percorsi approfondirà argomenti sempre diversi). I protagonisti di Percorsi saranno introdotti da giornalisti e scrittore locali molto stimati: Nicolò Re, Filippo Lubrano, Federico Simonelli e Marco Ferrari.

«Con Percorsi a Santo Stefano si creerà una piccola Arena in cui tutti potranno dire la loro, non solo gli ospiti che saranno così i moderatori di un dialogo aperto con il pubblico – ha sottolineato Giacomo Loprieno di AD Eventi – Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in streaming sui canali ufficiali del Comune.»

Il primo attesissimo ospite, per cui i posti sono quasi tutti esauriti, è Paolo Mieli, uno dei giornalisti più affermati del panorama nazionale, tra i più lucidi interpreti degli avvenimenti storici italiani e che giovedì 27 agosto alle ore 21.30 intratterrà gli ospiti con “Parole nella … storia.”



Venerdì 28 agosto sempre alle 21.30 incontro doppio con Pietro Bartolo, europarlamentare e da sempre testimone attivo nelle rotte dei migranti, e Marco Aime, archeologo e docente all’Università di Genova e autore di molti saggi di successo, per parlare di “Parole nella…accoglienza”.

Anna Oliviero Ferraris è invece l’attesa ospite di sabato 29 agosto alle 21.30 e in qualità di psicologa e psicoterapeuta e docente presso l’Università La Sapienza di Roma, affronterà il tema delle “Parole nella… educazione.”

Percorsi terminerà la prima edizione domenica 30 agosto con un altro giornalista tra i più apprezzati della televisione italiana, promotore e conduttore di formati tv che hanno fatto la storia del piccolo schermo: Gad Lerner, che illustrerà il suo punto di vista rispetto alle “Parole nella…informazione”. Sempre in Piazza della Pace a Santo Stefano e sempre alle 21.30.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria: 0187 648366 / 331 6793162 / info@comune.santostefanodimagra.sp.it