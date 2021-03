“Ci sono romanzi che non sono soltanto romanzi, ma innesti di esistenze altre nella propria”.

Fabio Geda

Il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, esce su Nexo+ il film Se ti abbraccio non aver paura che racconta un nuovo viaggio di Andrea e Franco Antonello, i due protagonisti dell’omonimo bestseller di Fulvio Ervas.

Il romanzo ci aveva fatto conoscere il loro meraviglioso viaggio tra le Americhe, da cui è stato liberamente tratto Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores.

Durante le riprese del film, è nata l’idea di un nuovo viaggio tra padre e figlio: meta il Marocco, sulla rotta di Marrakesh Express, lo storico film di Salvatores.

Un’avventura di 9000 km tra uragani, frane e mille imprevisti, documentati in tutta la loro realtà dal bellissimo film di Niccolò Maria Pagani, prodotta da Ushuaia Film in collaborazione con I bambini delle fate. Film vincitore di diversi premi e nominato ai Nastri d’Argento 2021.

Ancora una volta, come nel romanzo, i veri protagonisti sono loro: Franco e Andrea in un road movie che con delicatezza e profondità affronta il tema dell’autismo, e del coraggio di chi sceglie di non arrendersi mai.