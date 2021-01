LA SPEZIA- Fondazione Carispezia presenta per l’anno 2021 il Premio Pianistico “Concerti a Teatro”, concorso nazionale online per giovani pianisti under 30, con giuria popolare formata da cittadini della provincia della Spezia e di Massa Carrara.

Il Premio si pone in continuità con la rassegna di musica classica “Concerti a Teatro”, promossa dalla Fondazione con la direzione artistica di Miren Etxaniz, che nell’arco di sette edizioni ha proposto al Teatro Civico della Spezia e, dal 2020, anche al Teatro degli Impavidi di Sarzana alcuni dei più rinomati artisti del panorama musicale internazionale.

Un’iniziativa per mantenere vivo il legame con il pubblico e valorizzare la musica come strumento di crescita culturale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e non solo.

• Vuoi partecipare?

• Vuoi far parte della giuria?

Per scoprire di più visita il sito www.concertiateatro.it