AMEGLIA- La strada che da Bocca di Magra porta su fino al Monastero di Santa Croce è occasione ghiotta per rilassarsi e quindi la imbocco tranquilla nella mattinata, per perdermi un po’ nei miei pensieri e distendermi prima di rientrare nella quotidianità.

La stessa quotidianità però che ti incalza e ti segue anche nel bighellonare, balza agli occhi e ben si fa notare, e lo sguardo si perde inesorabilmente verso i cumuli di spazzatura lasciati lungo i bordi della strada, come pure ahimè dai sacchetti lanciati con inciviltà giù dai canaloni.

Certamente non è un bel vedere per quel turismo tanto ambito, ma anche, se non di più, per un comune cittadino residente nel Comune, obbligato a tastare con mano questo degrado che piano lo avvolge, frutto certo di cafonaggine ma anche, mi sia consentito, di disorganizzazione.

Come noto io certi particolari presumo infatti che anche a coloro cui compete tale controllo abbiano gli occhi per vedere e la possibilità/obbligo di intervenire.

Il Parco di Montemarcello- Magra- Vara ha apparentemente abbandonato quel tratto di strada che si avvia dal fiume fino al borgo di Montemarcello e per quanto io ne sappia anche il Comune dovrebbe intervenire, magari interagendo con il Parco stesso per risolvere almeno in parte il problema di queste discariche a cielo aperto.

Certo la zona in questione è vasta, certo capisco che un controllo a tappeto sia difficoltoso, ma certo anche è che il problema sussiste e apparentemente difetta la volontà politica di un serio intervento.

Il Parco dovrebbe fare sinergia con il Comune per tutte le varie problematiche che si presentano, e viceversa.

Non sta certo a me addebitare responsabilità ma è innegabile che il problema esiste e qualcuno, chicchessia con un po’ di coscienza, dovrebbe prendersi le proprie responsabilità e intervenire, non solo a pulire ma anche ad ovviare che questa volgarità perseveri.

Mannoni Maria Silvia