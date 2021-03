LA SPEZIA- In data 10 Marzo l’associazione Nazionale è Ligure della Rete delle Partite Iva sarà presente allo sciopero delle Partite Iva A Roma in piazza del popolo. La manifestazione autorizzata e organizzata da Partite Iva insieme per cambiare: saranno presenti APIT Massimo Gervasi, Mio Paolo Bianchini, PIN Antonio Sorrento, La Rete delle Partite Iva Marina Geirola. Oltre 20 le associazioni che scenderanno in Piazza.

Invitiamo tutti a partecipare. Si garantiscono tutte le norme di sicurezza e lo spostamento per manifestare è, ora motivazione valida.

Coordinatrice Nazionale

Presidente per la Liguria

Per la Rete delle Partite Iva

Marina Geirola