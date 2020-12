LUNIGIANA- Prosegue la proficua collaborazione tra Unione di Comuni Montana Lunigiana, capofila dell’Ambito Turistico Lunigiana, ed il gruppo di operatori Cooperativa Sigeric, Cooperativa Altereco e Associazione Operatori Turistici Lunigiana, incaricati della promozione della Lunigiana come unica destinazione turistica.

Dopo l’intenso lavoro partito a giugno con la costruzione e animazione di canali social e web e la campagna nazionale video ‘Lunigiana, Spazio naturale’, l’Ambito Turistico, insieme al gruppo di operatori che gestisce la DMC (Destination Management Company), ha organizzato una nuova iniziativa per promuovere la Lunigiana.

In un periodo che non consente di accogliere ospiti o vendere prodotti per le note restrizioni, si è pensato di integrare l’economia del turismo con la filiera agroalimentare. Come? Con il sostegno ai produttori locali per la vendita a distanza che in autunno esprimono le migliori filiere tradizionali. I prodotti tradizionali dell’autunno diventano così il veicolo per promuovere la Lunigiana come destinazione turistica di qualità in tutte le stagioni.

L’idea ha avuto successo ed oltre 40 produttori della Lunigiana hanno aderito all’iniziativa che gli consentirà di essere presenti nella ‘Landing page’ dell’Ambito Turistico Lunigiana che sarà al centro della campagna a pagamento sui principali social.

Agnello di Zeri Presidio Slowfood, Farina di Castagne della Lunigiana DOP, vini autoctoni IGT e DOC, Olio Extravergine Colline della Lunigiana IGP, ma anche torte d’erbi, panigacci ecc. costituiranno lo ‘storytelling’ del video ‘Lunigiana, paesaggi da gustare tutto l’anno’ che apparirà a centinaia di migliaia di utenti dei social media nel Centro Nord Italia a partire da questa settimana.

‘Gusta la Lunigiana a casa tua’ sarà invece la ‘call to action’ che inviterà gli utenti social a scoprire la vetrina web che, oltre a presentare i produttori aderenti, offrirà la possibilità di acquistare online o ordinare e farsi spedire decine di prodotti, tutti tradizionali e provenienti dalla Lunigiana.

“Come Enti del territorio siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa, – afferma Gianluigi Giannetti, assessore al Turismo dell’Unione – la collaborazione tra pubblico e privato e l’integrazione tra turismo e agricoltura sono destinati ad essere vincenti per il territorio. Confidiamo con questa campagna di offrire visibilità alla Lunigiana come destinazione turistica ‘all season’ ed uno sbocco commerciale ai tanti piccoli produttori che in questi giorni approntano i loro prodotti di qualità e sono in difficoltà con la vendita diretta, proprio nel periodo delle feste”.

Canali web e social dell’Ambito Turistico Lungiana:

http://www.dmcambitolunigiana.it

https://www.facebook.com/ambitoturisticolunigiana – https://www.instagram.com/lunigiana_ambito_turistico