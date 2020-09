LA SPEZIA- “Enigmatico, ironico, aristocratico, libero. Il ritratto di un gigante della musica italiana”.

Questa è la descrizione che compare sulla locandina di “Paolo Conte. Via con me”, il film biografia sul cantautore piemontese. La pellicola, diretta da Giorgio Verdelli, viene presentata come evento speciale dopo la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al Cinema Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici.

Il film è un ritratto del paroliere astigiano, scelto dal Ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un messaggio video di promozione della cultura italiana in occasione del recente lockdown . L’opera incentrata sulla figura dell’83enne è stata realizzata grazie al contributo di personaggi di spicco dello spettacolo come Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Renzo Arbore, Cristiano Godano, Jovanotti e Peppe Servillo mentre la voce narrante è quella di Luca Zingaretti.

La produzione è di Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Cinema.

Orario Spettacoli:

Il Nuovo La Spezia ( Lunedi 28 E Martedi 29 Settembre Ore 15.15-17.15-19.15 Mercoledi 30 Settembre Ore 15.00-17.00-21.15)

Astoria Lerici ( Martedi 29 E Mercoledi 30 Settembre Ore 17.30-21.00

Puoi anche acquistare il tuo biglietto online dal nostro nuovo sito Www.Ilnuovoastoriagaribaldicinema.It e sistema di biglietteria presso le rispettive sale. Oppure direttamente alla cassa negli orari di apertura o telefonicamente allo 0187/24422 ( dalle 17.00 alle 20.00)

Con il nuovo sistema 18Tickets (http://www.18tickets.it/), un sistema di nuova generazione, interamente in cloud si andrà a migliorare di gran lunga l’esperienza d’uso dei nostri spettatori che hanno da ora la possibilità comprare online, in maniera molto più semplice e veloce. Controllo accessi digitale per biglietti dematerializzati (tramite smartphone) e non. Una maschera all’ingresso non farà altro che scansionare un QR-code con uno speciale lettore. È possibile per gli utenti registrarsi al sito, acquistare i biglietti online pagando con carta di credito, verrà inviato a questi ultimi un QR-code direttamente sul proprio smartphone, in questo modo chi acquista online potrà accedere direttamente alla sala saltando la fila in cassa.