Già in tempi antichi erano note le proprietà disintossicanti del carbone vegetale, utilizzato anche per rendere l’acqua potabile. Esso è un composto organico che si presenta sotto forma di polvere sottilissima, inodore e insapore, ottenuto dalla combustione, in assenza di fuoco, del legname di pioppo, salice o betulla. Dopo la combustione il carbone ottenuto viene “attivato”, ossia reso poroso, al fine di conferirgli la tipica proprietà “assorbente”.

Le compresse Detox Carbon Active naturali firmate HerbAmour sono state studiate per combattere i gonfiori addominali, perdere peso, riequilibrare la flora intestinale, favorire la digestione e sono un ottimo rimedio contro le infezioni alle vie vaginali.

Esse si basano sull’azione sinergica di quattro estratti vegetali, selezionati per le loro proprietà depurative e disintossicanti: finocchio, carbone attivo vegetale, camomilla, enzi-mix® aspergillus orizae. Non contenendo caffeina e guaranà sono adatte anche a chi ha problemi di sonno. Grazie alle proprietà naturali degli ingredienti scelti, esse si prestano ad essere assunte sia come semplice depurativo e diuretico, sia come aiuto per il gonfiore, sia per il benessere dell’apparato digestivo.

Detox Carbon Active HerbAmour viene utilizzato come antitossico, grazie alla capacità di assorbire e trattenere gran parte dei veleni formando un complesso che viene eliminato dal tubo digerente senza essere assorbito, ottenendo cosi un potente effetto riduttore di assorbimento di grassi e zuccheri, snellente, per mantenere il peso forma nel tempo. Stimola il metabolismo, elimina liquidi e gas in eccesso, regalando una pancia naturalmente piatta.

La dose consigliata é di 4 compresse al giorno, 2 un’ora prima di pranzo e 2 un’ora prima di cena.

HerbAmour é un’azienda italiana che produce e confeziona integratori alimentari di altissima qualità e completamente naturali, a base di estratti secchi ed erbe officinali, un’alternativa efficace ai dannosi prodotti chimici e sintetici. Il mondo HerbAmour, forte della propria eredità erboristica, applicata a orizzonti scientifici d’avanguardia, offre una vasta scelta di integratori a base di estratti secchi titolati, prodotti nati per soddisfare esigenze diversificate consentendo l’ottenimento di risultati efficaci e duraturi.

