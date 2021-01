LA SPEZIA- Zephyr Valdimagra e Trading Logistic Spezia passano dai derby regionali a quello provinciale. La 2.a giornata del campionato maschile nazionale di Serie B, Girone A2, infatti le oppone al Palaconti di Santo Stefano Magra: sabato 30/1, ore 17, arbitri Katia Domenica Forte e Ivan Tizzanini. 0

Dalla Zephyr (probabilmente al completo) coach Andrea Marselli riferisce che la tenuta morale è buona, lo schiacciatore Diego Vescovi che si sta lavorando alacremente, per affrontare nel migliore dei modi una Trading Logistic partita senza dubbio col piede giusto. In fondo a Genova i rossoblù sono stati capaci di rimontare due set, dunque senza dubbio sono vivi eccome, nonché hanno strappato un punto in trasferta che Marselli stesso ha definito “importante”. Poi che il Cus si sia imposto di 2 punti al tie-break può essere secondario.

Venendo agli spezzini, morale qui alle stelle, dopo il 3-0 rifilato all’Adno Lavagna al Palamariotti. In forse solo capitan Lorenzo Moscarella, al centro, il quale domenica scorsa dopo la vittoria minimizzava un po’ su questo derby della provincia…poiché, dopo l’ulteriore suddivisione dei gironi onde limitare i trasferimenti per via del virus, ormai quasi tutti gli incontri sono derby; al limite della regione. Mentre il palleggiatore, il pisano Alessio Puccetti, afferma d’aver già percepito la tradizionale importanza di questo derby locale nonostante egli sia qua da molto poco.

