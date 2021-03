Pallavolo Novi – Zephyr Valdimagra 3 – 1

Set: 28-26 / 25-21 / 23-25 / 25-14.

Pallavolo Novi Ligure: Fiori 4, Prato 1, Mangini 12, Moro 33, Repetto I 15, Sbarbori 2, liberi Bassanese e Quaglieri; n.e. Giovannelli, Volpara, Guido, Capettini, Repetto II.

Zephyr Trading Valdimagra: Podestà 1, Orsini 0, Gori 12, Argellati 0, Comparoni 15, Nannini 15, Menini 2, Conti 12, Facchini 8, Vescovi 6, libero Calcagnini.

Arbitri: Turconi e Macor.

Dopo 5 vittorie di fila, a Novi Ligure la Zephyr Trading Valdimagra tira un pochino il fiato, quando oltretutto non ne aveva bisogno una Pallavolo Novi letteralmente trascinata da un Moro per il quale parla eccome la trentina abbondante di punti: a proposito congratulazioni dell’allenatore santostefanese Andrea Marselli al veterano avversario, esempio di quella personalità forse mancata un pochettino stavolta alla Zephyr, del resto squadra molto giovane…ne scaturisce un 3-1 che tuttavia non scalfisce l’ottima prima fase di campionato giocata dai valligiani, fra un mese (prima i recuperi) avanti con la seconda, in un girone unico in cui confluiranno pure le sei squadre piemontesi che dovevano far parte del raggruppamento precedente la divisione anti-Covid in ulteriori gruppi; tre gare in casa e tre fuori coi punti già acquisiti, in questo Girone A2 della prima fase, che restano validi. Chi arriverà primo nella seconda fase dovrebbe salire dalla B alla A3, intanto si attende il calendario, bloccate le retrocessioni.

Tornando al match novese, Marselli comunque non insoddisfatto sul piano tecnico, per il resto i rossoblù devono aver pagato in particolare l’assenza dei liberi. Ciò, soprattutto nel senso che questo ha costretto Andrea a schierare da libero lo schiacciatore Filippo Calcagnini che dall’inizio di questo campionato è forse lo “zephyriano” più in forma. Subito dopo di lui, con ogni probabilità il centrale Francesco Comparoni, che non a caso in Piemonte s’è confermato ai suoi livelli abituali. Come la palma di miglior realizzatore dei liguri nella serata in fondo prova.

Rinviata invece in Serie C la partita della Mulattieri Creations Valdimagra.

Andrea Catalani