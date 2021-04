LA SPEZIA- Non c’è solo il sorriso per l’arrivo di Manrico Benevelli, alla guida del settore giovanile, alla Trading Logistic Spezia. C’è anche quello, seppure non si tratti promozione in seno al club, per il dirigente Renzo Grippino che va alla vicepresidenza del Consiglio regionale della Fipav. Carica, questa, da lui già ricoperta in passato che comunque non toglie nulla al fatto ch’egli vi sia tornato con enorme entusiasmo…

<Il desiderio e la necessità – questo il suo primo commento dopo l’insediamento – di soddisfare le esigenze delle società liguri e in particolar modo quelle del mio territorio, mi hanno convinto ad intraprendere questo cammino, per quanto interessante e propedeutica sia stata ed è tuttora l’esperienza dirigenziale svolta presso importanti società spezzine>.

I traguardi più impellenti in questa seconda esperienza “pubblica”?

<C’è molto da fare – sostiene Grippino – specie sul fronte della visibilità e della comunicazione a livello sia regionale che locale. Importante è che tutti siano al corrente di cosa fanno gli organi territoriali e a chi le società devono rivolgersi per avere delle risposte immediate. Va bene la presenza del volley sui “media” locali: ma questa deve essere rafforzata e resa più fruibile anche sui “social”>.

Pur al di là dei margini d’espansione del volley su giornali e tv e Internet?

<Quando parlo di visibilità e comunicazione – Renzo spiega – intendo soprattutto dire che la Federvolley deve dimostrare la partecipazione attiva al mondo della pallavolo ligure anche attraverso i mezzi di comunicazione. Dirigenti, tecnici e arbitri sia “indoor” che “beach”, devono percepire la presenza positiva e la disponibilità della Fipav>.

Comunque, al di là delle “missioni” pubbliche, questo periodo alla Trading Logistic magari non ti dispiace?

<Certo – conclude – è una società ben radicata sul territorio con dirigenti preparati e appassionati che hanno intrapreso un percorso che porterà a grandi risultati.>.

Andrea Catalani