Colombo Ge – Mulattieri Valdimagra 3 – 2

Set: 25-17 / 23-25 / 25-18 / 23-25 / 15-8.

Mulattieri Creations Valdimagra: Zaccaria 4, Bertin 0, Chiocca 12, Bottaini 1, De Lucchi 13, Benevelli 11, Argellati 20, Briozzo 0, Grossi 9, Romagnani 0 e Baldassari libero. All. Botti.

Colombo Genova: Cafferata, Barbieri, Carradini, Coppolecchia, Felicissimo Porteles, Gilardi, Lottero, Medicina, Menichini, Noto, Rainone e Rani e Marani liberi. All. Bottaro.

Arbitri: Perelli e Auditore.

Punto importante, quello della Mulattieri Creations Valdimagra a Quarto, di fronte a un Colombo maggiormente quotato e soprattutto molto più esperto (e non a caso capolista nel raggruppamento…).

Non a caso al termine coach Elia Botti era più contento; peraltro ha ruotato l’intero parco-giocatori a disposizione. Due set sudatissimi quelli incamerati, come il doppio 25-23 testimonia, ma strameritati in virtù della grinta e del gioco.

Per la cronaca fra i rossoblù Zaccaria e pure Bertin al palleggio,

Chiocca e un po’ Bottaini in diagonale, Benevelli e De Lucchi al centro: Argellati e Grossi di banda, alternandosi però un pochino con Briozzo e Romagnani, Baldassarri libero.

Per i valligiani ora un turno di riposo, poi derby col Colombiera Project ad Ameglia, mercoledì 10 Marzo prossimo.

Nell’altra partita della 2.a giornata del Girone B della Serie C ligure, la Futura Avis Bertoni Ceparana ha surclassato a domicilio il Villaggio Tre Stelle a Chiavari, 3-0.

Andrea Catalani