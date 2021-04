CASARZA LIGURE- Amara chiusura di “regular season” per il Podenzana Volley, battuto 3-1 a Casarza Ligure dall’ Avis Casarza, che pertanto va ai cosiddetti playoff regionali in luogo delle lunigianesi.

Tuttavia, il rammarico è proporzionale soltanto all’illusione ch’era venuta a crearsi, di poter seguire in tale qualificazione la capoclassifica Lunezia e la vicecapolista Admo Lavagna: poi appunto venuta meno. Eppure, proprio nella bravura di aver creato tale speranza sta il grosso merito del Podenzana, cosa non da poco se consideriamo che le rossoblù erano alla loro prima stagione sportiva in Serie C (non scordiamocelo). Come “cenerentola” della categoria l’annata è anche andata troppo bene, nel frattempo sono state messe a maturazione varie giovani interessanti, nonché nella prossima senza pandemia dovrebbero esserci maggiori e migliori margini di programmazione del lavoro.

Per l’intanto le podenzanesi giocheranno una specie di “poule di consolazione” incontrando le ultime due dei gironi A e B, con partite di sole andata, quindi 4 in tutto; mantenendo peraltro i punti conquistati nella prima fase. Ad ogni modo, come noto, per quest’anno senza retrocessioni.

Per la cronaca l’altra compagine del Girone C convolta in questa seconda tappa, che però non affronterà più il Volley Podenzana, è il Tigullio Project.

Per concludere ecco i punti, per individualità, delle valligiane a Casarza… Leonardi Jessica 1, Briglia 13, Leonardi Francesca 10, Pinotti 8, Allegretto 4, Bacchini 2.

Andrea Catalani