Il Podenzana Volley in trasferta a S. Margherita Ligure, per la 6.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile / Girone C, a cercare di acciuffare in classifica lo stesso Tigullio Project che gli sta 3 punti avanti.

Cambio di “guardia” tecnica intanto in casa rossoblù, poiché il Podenzana e trainer Nicolò Caselli hanno sciolto in via consensuale il proprio rapporto, subentra mister Lorenzo Giannoni che già era arrivato sul finire della stagione pallavolistica scorsa per farsi carico dell’Under 13.

<I primi allenamenti – commenta Lorenzo – mi sono sembrati molto promettenti, inoltre a Santa Margherita dovremmo davvero essere finalmente al completo, per la prima volta in questa stagione sportiva>.

Contro il Project Tigullio infatti rientreranno sia la banda Benedetta Briglia che l’opposto Arianna Pinotti. Si gioca sabato 20/3 al Palazzetto dello Sport sammargheritese, ore 18.30, arbitri Tonino Piazza e Fabiano Mancuso.

Carrarese di 44 anni, Giannoni era pervenuto dal settore giovanile del Lunezia, in passato ha allenato soprattutto fra Carrara e Lucca principalmente in Serie C e B2.

Da parte propria il club podenzanese ringrazia Caselli per la dedizione assicurata e il contributo, nell’annata scorsa, alla storica promozione in C. Viceallenatore resta Davide Cozzani con Badr Faouzi assistente tecnico.