Il Podenzana Volley alla ricerca dei primi punti in questo suo primo campionato di Serie C domenica 14/3, ore 20, alla palestra comunale di Barbarasco. Coppia arbitrale tutta al femminile con Monica Zampini e Luisa Proietti.

L’occasione (in casa) si direbbe propizia poiché l’avversario, l’Avis Casarza Ligure, è a sua volta a quota zero avendo però giocato una partita in più.

Sconfitte per 3-1 dall’Admo a Lavagna e 3-0 dal Lunezia a Sarzana, mentre l’esordio interno col Tigullio è stato rinviato al 1.o Aprile e nella 3.a giornata loro hanno riposato, le podenzanesi ricaverebbero una bella spinta da un successo; al di là del fatto che, il blocco delle retrocessioni dovuto alla pandemia, sta consentendo al club rossoblù di investire in tutta tranquillità sulle numerose e promettenti giovani in “rosa”…quasi tutte peraltro uscite dal “vivaio”.

Si gioca per la 5.a giornata nel Girone C della C ligure femminile. Tigullio Project-Lunezia Volley l’altro confronto del turno in programma.

Per la cronaca, contro il Volley Lunezia hanno giocato capitan Barbieri ad alzare con la Pinotti opposto, la Bacchini e la Allegretto centrali, Francesca Leonardi e la Bado di banda con Jessica Leonardi libero: a un certo punto Naomi Bartoli è entrata al posto della Pinotti in diagonale. Non entrate, la Bambini, la Cesqui e la Musetti.

Contro il Casarza mancherà di nuovo la Briglia all’ala, più con ogni probabilità Naomi Bartoli, in forse la Pinotti e il centrale Shelylla Bartoli.

Andrea Catalani