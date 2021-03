PODENZANA- È il giorno. Per il Podenzana Volley. Per la prima volta nella sua storia, consumatasi quasi sempre nei campionati liguri benché Podenzana e Barbarasco (dove le rossoblù giocano) siano in Toscana, la squadra podenzanese partecipa a un campionato di Serie C.

L’appuntamento è per mercoledì 3 Marzo, l’avversario è l’Admo alle ore 21, al “Parco Tigullio” di Lavagna; lungo l’Aurelia: si gioca per la 3.a giornata del Girone C della C ligure femminile, nella seconda le podenzanesi riposavano, nella prima è stato rinviato il match che le voleva in casa contro il Tigullio Project.

Questa la “rosa” a disposizione di mister Nicolò Caselli che ha in Davide Cozzani il “vice”…

Palleggiatori – Alessia Barbieri e Martina Musetti.

Opposti – Giulia Bambini, Naomi Bartoli, Arianna Pinotti.

Centrali – Mina Allegretto, Shelylla Bartoli, Katy Bacchini.

Bande – Gaia Bado, Benedetta Briglia, Vittoria Cesqui, Chiara Galleri e Francesca Leonardi.

Liberi – Jessica Leonardi.

Ben cinque qui le atlete “under” e cioè Bambini, Briglia, Cesqui, Galleri e Musetti.

A proposito il Settore giovanile ha pronte le squadre per partecipare ai campionati di categoria Under 19/17/13. Il medesimo Cozzani al comando tecnico di Under 19 e 17, mentre alla guida tecnica dell’ “U13” c’è Lorenzo Giannoni, con Badr Faouzi quale assistente. I responsabili di Under 13 e 12, nonché della Scuola di pallavolo in generale, sono Luciano Giubilato e Daniele Giannoni. Attualmente fermo, per disposizioni federali dovute alla pandemia, il Minivolley che farebbe capo al capitano della 1.a squadra Alessia Barbieri.

Per quanto concerne il resto dell’organico dirigenziale, una volta ancora Claudio Baldassini alla Presidenza con Marco Storti vicepresidente, Alessandro Reburati e Alessandro Ruggeri i dirigenti. Cristina Mascia è la segretaria, Alessandra Podenzana il tesoriere, Mirco Tognoni l’addetto al marketing.

Andrea Catalani