Sabato 20 Marzo, ore 17, il Lunezia fa visita (per la 6.a giornata del campionato di Serie C femminile ligure) alla vicecapolista Admo che nel Girone C la insegue a 3 punti: si gioca al Palazzetto del Parco Tigullio di Lavagna; arbitrano Giada Giustolisi e Fabio Forconi. Biancoblu al completo, salvo sorprese in extremis, in quella che è partita estremamente importante; in casa “lunense” non si fa molto mistero in effetti che la squadra più tenuta, all’interno del raggruppamento, è proprio quella lavagnese che in classifica difatti insegue in seconda posizione la capolista sarzanese.

Questa a proposito la graduatoria del gruppo, che appunto appare un po’ divisa in due, oggi come oggi…Lunezia punti 12, Admo 9, Avis Casarza Ligure e Tigullio Project 3, Podenzana Volley 0.

Per la cronaca Tigullio e Podenzana hanno giocato una partita in meno.

